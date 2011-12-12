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Yaşam

Doğu Anadolu'da kış ERZURUM (A.A)

12 Aralık 2011 12:35

-Doğu Anadolu'da kış ERZURUM (A.A) - 12.12.2011 - Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan soğuk hava, yaşamı olumsuz yönde etkiliyor.  Meteoroloji Erzurum Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Sibirya üzerinden gelen yüksek basınç sisteminin etkisi altına olan bölgede, gece en düşük hava sıcaklığı, eksi 23 dereceyle Erzurum'da ölçüldü. Diğer illerde gece ölçülen hava sıcaklığı ise Ağrı'da eksi 22, Kars'ta eksi 16, Ardahan'da eksi 13, Bayburt'ta eksi 9, Erzincan'da eksi 6 ve Iğdır'da eksi 4 derece olarak kaydedildi. Günün beklenen hava sıcaklıklarının ise Erzurum'da eksi 7, Ağrı'da eksi 6, Kars'ta eksi 4, Bayburt'ta eksi 1, Iğdır ve Erzincan'da 1, Ardahan'da da 3 derece olması tahmin ediliyor. Bu arada, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği yetkilileri, Erzurum'da 96 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğunu, ekiplerin yol açma çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

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