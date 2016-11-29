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Yaşam

Doğu Anadolu Bölgesi'ne kar uyarısı

Yağışlar, bölge genelinde kar, Iğdır ve çevresinde de karla karışık yağmur şeklinde görülecek.

29 Kasım 2016 19:06

Doğu Anadolu Bölgesi'nde yarından itibaren kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölgenin 30 Kasım Çarşamba gününden itibaren yağışlı havanın etkisi altına gireceği belirtildi.

Yağışlar, bölge genelinde kar, Iğdır ve çevresinde de karla karışık yağmur şeklinde görülecek.

Erzincan ve Erzurum'un güney, Ağrı'nın batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı belirtilen yağışın bölgenin batısında cuma gece saatlerinde, diğer kesimlerde cumartesi gece saatlerine kadar aralıklarla devam edeceği bildirildi.

Meteoroloji yetkilileri, meydana gelebilecek buzlanma, don, tipi ve düşük görüş mesafesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

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