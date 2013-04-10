Doğu Anadolu Bölgesi Âkil İnsanları ilk toplantılarını yaptı

Doğu Anadolu Bölgesi Âkil İnsanlar heyeti, ilk toplantısını Malatya'da gerçekleştirdi. Ramada Altın Kayısı Otel'de düzenlenen toplantıya, 'Akil İnsanlar'ın Doğu Anadolu Heyeti'nde yer alan Başkan Can Paker (TESEV Başkanı), Başkan Vekili Sibel Eraslan (yazar), sekreter Ayhan Ogan (Sivil Dayanışma Platformu Başkanı), Abdurrahman Dilipak (yazar), Abdurrahman Kurt (AKP Diyarbakır eski milletvekili), Zübeyde Teker (Tutuklu ve Hükümlü Yakınları Dernekleri Federasyonu Başkanı) katıldı. Toplantıda Sibel Eraslan, "Burada bütün bu farklılıkların ötesinde biraya gelişimizin özünde hayata dair dokunuş var" dedi.

Doğan Haber Ajansı'ndan Mikail Pelit ve Cahit Özçelik'in haberine göre, heyetin diğer 3 üyesi Cem Vakfı Başkanı İzzettin Doğan, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ve Yeni Anayasa platformu kurucusu Mehmet Uçum'un ise bugün akşam kente geleceği ve çalışmalara katılacağı belirtildi.

Toplantıda alınan görüşler Ankara'ya iletilecek

'Akil İnsanlar', otelin toplantı salonunda, Malatya'da faaliyet gösteren çeşitli kesimlerden çok sayıda sivil toplum kuruluşu üyesi katılırken, toplantının açılış konuşmasını yapan Doğu Anadolu Heyeti Başkanı Can Peker, heyette yer alan arkadaşlarının her birisinin kendilerine ait farklı görüşlerinin bulunduğunu belirti. Ancak herkesin ortak görüşünün bu sürecin barış içerisinde geçmesi olduğunu ifade eden Paker, silahların konuşmadığı sürece çözümün çok daha kolay olacağı ve bu çözümün herkes için mutluluk getireceğini düşünen insanlar olduğunu söyledi.

Paker, bu toplantıların kendileri için çok önemli olduğunu belirterek sivil toplumun görüşlerinden alınan görüş ve değerlendirmeleri raporlarlaştırıp Ankara'ya sunacaklarını kaydetti.

'Artık terörle beslenen vesayetlerin zamanı doldu'

Moderatörlüğünü eski milletvekili Abdurrahman Kurt'un yaptığı toplantıda daha sonra söz alan gazeteci- yazar Sibel Eraslan, geleceğe dair umut besleyen herkes gibi kanın ve gözyaşının durdurulmasını istediğini belirtti. Terör sebebiyle 40 bin civarında insanın toprağa verildiğini anlatan Eraslan, "Bu çok bir büyük bir acı, mesele toprağa yatırdığımız canlarla da kalmıyor. Bunun arka planında terörün bizlere ödettiği çok büyük bir bilanço da var" diye konuştu.

Çözümsüzlüğü çözüm olarak görenlerin olabileceğini belirten Eraslan, "artık terörle beslenen vesayetlerin miladının doldu" diyerek çözüme karşı herhangi bir teklifleri olmayanların da aslında kan dökülmesine razı gelemeyeceğini düşündüğünü söyledi. Akil Adamlar heyetinde her birinin ayrı bir siyasi duruşunun ve dünya görüşünün olduğunu ifade eden Eraslan, "Burada bütün bu farklılıkların ötesinde biraya gelişimizin özünde hayata dair dokunuş var" dedi.

'Halkı karşı karşıya getirip birbirlerini kırdırdı'

Tutuklu ve Hükümlü Yakınları Dernekleri Federasyonu Başkanı Zübeyde Teker ise konuşmasına, PKK'lı ve KCK'lı siyasi tutukluların ailelerinin dernek başkanı olduğunu belriterek "Kürdüm, Kızılbaşım ve aynı zamanda sosyalistim. Birçok kimliği beraber taşıyan biriyim" dedi.

Teker, her dönem devletler ve iktidarların halkları karşı karşıya getirip kırdırdığını söyledi. Teker konuşmasına şöyle devam etti:

"Birilerinin her zaman üstün olma isteği, yapay yarattığı ırk kimliği ile diğerlerini yok ettiği bir gerçek bu ülkede de hayat bulmuştur ve bunun bedelini tüm halklar ödemiştir. Ama bundan sonra artık ödemek istemiyoruz. Bu ülkede artık bundan sonra hiçbir halkın, hiçbir inancın üstün egemen olmasını istemiyoruz eğer olacaksa insan olmak şahsında bir oraklaşmada egemenlik söz konusu olsun."

'Akil İnsanlar'ın amacının, bu süreçte halkın ne istediğini ve neleri esas aldığını öğrenmek olduğunu dile getiren Teker, oluşturacakları raporları daha sonra Hükümete, muhalefete ve kamuoyuna sunacaklarını belirtti.

'Bu mesele partiler üstü bir mesele'

Toplantıda daha sonra söz alan Sivil Dayanışma Platformu Başkanı Ayhan Ogan da sorunun aslında Türkiye'nin meselesi olduğunu ve partiler üstü bir mesele olduğunu belirtti. Akan kanın artık durması gerektiğini vurgulayan Ogan, "Bu süreci, Türkiye'de ileri, katılımcı demokrasi ve sırtını halka dayamış bir siyasal sistemin yeniden kurulmasına katkı sağlayacak bir süreç olarak görüyorum" dedi.

'Adalet olmazsa barış da olmaz'

Yazar Abdurrahman Dilipak ise tek bir fikrin propagandasını yapıp bir şeye ikna etmek için gelmediklerini belirterek, "Bizim tek bir ortak paydamız var; Barış istiyoruz" dedi. 'Barışa nasıl gidilir?'i birlikte konuşmak için yola çıktıklarını belirten Dilipak, "Biz doğduğumuz ana babayı kendimiz seçmedik, doğduğumuz zamanı ve toprağı da kendimiz seçmedik. Cinsiyetimizi ya da derimizin rengini de biz seçmedik. Farklılıklarımıza rağmen barış içerisinde de bir arada yaşamanın yolunu arıyoruz" dedi.

"Birbirimize karşı kazanacak bir zaferimiz yok" diyen Dilipak, tek bir zaferin olduğunu onu da birlikte kazanabilecekleri bir zafer olduğunu belirtti. Birilerinin halkın kan ve gözyaşları üzerine dini etnik, politik ve vicdani kanat farlılıkları çatışma sebebi sayarak kendilerine iktidar ve servet arayışları içerisinde olduklarını belirten Dilipak, bunlara karşı direnebilmek için adalet barış ve özgürlük temelinde uzlaşılması gerektiğine inandığını belirtti. Adalet olmasa barışın da olmayacağını vurgulayan Dilipak, barışın olmadığı yerde hiçbir özgürlünde güvence altına olamayacağını söyledi. Dilipak şöyle devam etti:

"Biz yeniden barışmayı kendi inancımızla tarihimizle kültürümüzle barışmayı biz denememiz gerekiyor. Bu süreç içerisinde bana kalırsa dünyayı örnek almamız gerek. Dünyada benzer çatışmalar nasıl önlendi onları da izlememiz gerek. Ve biz bizden sonrakiler içinde, muhtemel sorunlar içinde modern oluşturacak bir barış yapmamız gerekli. Bizim üzerime kendi ideolojilerini dayatanları asla kabul etmeyelim biz kendi sorunumuzu kendimiz çözeceğiz."

Dilipak'ın konuşmasının ardından toplantıya katılan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri sırayla söz alarak sürece ilişkin görüşlerini iletti.

2.5 saat süren toplantının ardından 'Akil İnsanlar' heyeti, bazı başbaşa görüşmeler yaptı. Heyet, yarın akşam saatlerinde Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde halkın katılacağı bir toplantıda görüş ve düşünceleri dinleyecek.

Öte yandan kente havayolu ile gelen 'Akil İnsanlar'ın Doğu Anadolu Heyeti'nin üyeleri, Malatya Havaalanı'nın VIP girişinden girerken, grubun Malatya'daki konaklama ve ulaşım masraflarının Hükümet tarafından karşılandığı öğrenildi. Malatya'da 2 gün kalacak olan heyete ise Emniyet Müdürlüğü tarafından koruma ekibi tahsis edildi.