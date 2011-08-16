-Doğu Afrika'da açlık çocukları vuruyor DADAAB MÜLTECİ KAMPI (A.A) - 16.08.2011 - Doğu Afrika'da yaşanan açlık özellikle çocukları vuruyor. Açlığın olumsuz etkilediği Somalili çocuklar, özellikle yetersiz beslenmeden kaynaklanan hastalıklara maruz kalıyor. İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından hazırlanan ''Doğu Afrika Raporu''na göre, 1991 yılında iç savaşın patlak verdiği Somali'de o tarihten bu yana iç çekişmeler, kabile savaşları, siyasi ve ekonomik istikrarsızlık ve dış göçler yaşanıyor. Çatışma ortamı tarım ve hayvancılık faaliyetlerini de vurmuş bulunuyor. Raporda, bugün gelinen aşamada Somali'nin güney kesimlerinde yaşanan şiddetli açlık felaketi nedeniyle yaklaşık 4 milyon insanın acil gıda yardımına ihtiyaç duyduğu ve bu sayının gün geçtikçe arttığı ifade ediliyor. Raporda, bölgede açlığa ve yetersiz beslenmeye dayalı çocuk ve yetişkin ölümlerinin de yaşandığına işaret ediliyor. -Çocuklar yardım kuyruklarında- Kenya-Somali sınırındaki Dadaab Mülteci Kampında İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından dağıtılan ve ''pirinç, sıvı yağ, un, süt ve bisküvi'' yardımlarını almak için kampın içinde ve tel örgülerle çevrili dış kısmında uzun kuyruklar oluşturan Somalili mülteciler, zaman zaman güvenlik gerekçesiyle, yardım dağıtımında görev yapan silahlı görevlilerle kavga ediyor. Saatlerce güneşin altında yardım almak için bekleyen kadınların büyük bir bölümünün ise 5-6 aylık bebeklerini ve 1-2 yaşındaki çocuklarını da sırtlarında taşıdıkları gözleniyor. Yardım dağıtımları esnasında, anneleriyle birlikte saatlerce aç ve susuz bir şekilde güneşin altında bekleyen çocuklar, özellikle yetersiz beslenmeden kaynaklanan hastalıklara maruz kalıyor. Saatlerce bekledikten sonra dağıtılan yardımı alan kadınlar, bir ellerinde güçlükle taşıdıkları yardım paketleri ve sırtlarında taşıdıkları çocuklarıyla çalı ve ağaç dallarından yaptıkları evlerine gitmeye çalışıyor. Kamplarda yardım dağıtan görevliler, yardım almaya gelen kadınlara ve yaşlılara yardım ediyor. Kamplarda yaşanan su sıkıntısı nedeniyle kadın, çocuklar ve yaşlılar su depoları önünde uzun kuyruklar oluşturuyor. Depolardan alınan su eşeklerle taşınıyor. Bölgedeki hastanelerin altyapıları ve doktor sayıları yetersiz olduğu için gönüllü doktorlar, bulaşıcı hastalıkların pençesinde yaşam mücadelesi veren çocukları tedavi amacıyla kampları dolaşıyor ve ilaç dağıtıyor. Dadaab Mülteci Kampında ''Kadın ve çocuk ölümleri'' konulu bir çalışma yapan BM görevlilerinin basınla paylaştığı verilere göre, Somali'deki açlık felaketinden dolayı 5 yaşından küçük çocukların büyük bir bölümü açlık ve yetersiz beslenmeye bağlı hastalıklar nedeniyle yaşamını yitiriyor ve nüfusun yarıya yakını olan yaklaşık 4 milyon kişi açlık tehdidi altında ve 12 milyon çocuğun acil yardıma ihtiyacı bulunuyor. -Nairobi'de yağmur- Doğu Afrika'da ''Afrika Boynuzu'' diye tabir edilen bölgede yer alan Somali, Kenya, Etiyopya ve Cibuti, son 60 yılın en büyük kuraklığına sahne oluyor. Kuraklığın yaşandığı ülkelerden Kenya'nın başkenti Nairobi'de 2 gün önce yağan yağmur, bölge insanını sevindirdi. Yağmura aldırış etmeden işlerini sürdüren kent sakinleri, mevsimsel bir yağmurun söz konusu olduğunu, zaman zaman kısa aralıklarla yağdığını söylediler. Nairobi'de yağmur sevinci yaşanırken Somali-Kenya sınırındaki mülteci kamplarının sakinleri güneşin yakıcı sıcağı altında yaşam mücadelesi veriyor.