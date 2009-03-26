Doğtaş: Yüzde 40’lık kaybı telafi edeceğiz

Doğtaş Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, mobilya sektöründe KDV'nin yüzde 18'den 8'e indirilmesiyle birlikte sektörde ciddi bir hareketlenme beklediklerini söyledi.



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Mobilya Sektör Meclisi Başkanlığını da yürüten Doğan, sektörlerinde 62 bin firmanın bulunduğunu, bunlardan 32 bininin üretici olduğunu bildirdi.



Mobilya sektörünün, 250 bin kişiye istihdam sağlayan emek yoğun bir sektör olduğunu ve 7 milyar dolarlık bir pazar büyüklüğünün bulunduğunu ifade eden Doğan, "Sektörümüz, 650 milyon dolar ithalat yaparken, 1 milyar 200 milyon dolar ihracat yapıyor. Dış ticaret dengesi açısından çok olumlu katkısı olan bir sektörüz" dedi.



Doğan, mobilya sektöründeki firmaların büyük bir çoğunluğunun KOBİ ve mikro işletmelerden oluştuğunu, dolayısıyla haksız ve kayıt dışılığın da yoğun yaşandığı bir sektör olduğuna değindi.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren'le görüşüp, sektöre ilişkin sıkıntıları ve KDV indirimi taleplerini ilettiklerini anımsatan Doğan, bununla birlikte kayıt dışının kayıt altına alınacağını ve dolayısıyla satışların da artmasıyla birlikte devletin vergi kaybının olmayacağını savunduklarını anlattı.



Davut Doğan, mobilya sektöründe krizle birlikte büyük işletmelerde yüzde 30, küçük işletmelerde de yüzde 50'ye yakın bir iş kaybını gözlemlediklerini belirterek, bazı firmaların işçi çıkarma aşamasında olduğunu, bazılarının da işçi çıkardığını kaydetti.



Böyle sıkıntılı bir süreçte, KDV'nin 3 ay süreyle yüzde 18'den 8'e düşürülmesinin sektörde çok olumlu karşılandığını vurgulayan Doğan, dayanıklı tüketim, otomotiv ve konuttaki KDV indirimlerinin ardından, tüketicide, mobilya sektöründe de benzer bir indirim beklentisinin oluştuğunu dile getirdi.



Doğan, şunları söyledi:



"Sektör olarak mobilya sezonuna giriyoruz. Karsız çalışmaya başlamıştık, bizim yapacağımız daha fazla indirim yoktu. İndirimlerimiz yüzde 40'lara ulaşmıştı. Yüzde 10'luk bir indirimle ertelenmiş taleplerin satışa dönüşeceğini, kapasitemizin artması ve birim başı maliyetimizin azalmasıyla vergi dışında da indirim olacağını düşünüyorum.



Bu indirimle birlikte sektörümüzde ciddi bir hareket bekliyoruz. Kriz nedeniyle bugüne kadar yüzde 40 kaybımız varsa, en azından yüzde 20-30'luk bölümünün düzeleceğini düşünüyorum. Yani bu krizden, yüzde 10'luk bir kayıpla kurtulabileceğimizi düşünüyorum."



Davut Doğan, karsız çalıştıklarını ve yapılan bu indirimi tüketiciye yansıtacaklarını belirterek, mobilya almak isteyenler için önemli bir fırsat oluştuğunu ve vatandaşların bu fırsatı değerlendirmesini istediklerini sözlerine ekledi.

