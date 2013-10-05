'Doğruyum' dediler yolsuzluk yaptılar, 'Çalışkanım' dediler yan gelip yattılar'

Adana’da konuşan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, demokratikleşme paketiyle kaldırılan "Andımız" uygulamasını eleştiren muhalefete sert sözlerle yüklendi. Erdoğan, "Doğruyum dediler Türkiye’yi yolsuzluklara muhtaç ettiler. Çalışkanım dediler yıllarca yan gelip yattılar. Bal, bal demekle ağız tatlanmaz. Balı yersen ağız tatlanır" ifadelerini kullandı.

Başbakan Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

2003 yılında bütçemizin yüzde 43’ü faiz ödemelerine gidiyordu. Bu oran yüzde 13’e düştü. Türkiye’nin bu düşüşten elde ettiği tasarruf 642 milyar lira. Bu rakam bugünün parasıyla 900 milyar liraya karşılık geliyor. Milletimin 900 katrilyon lirasını tasarruf ettik. Eğitime harcadık, sağlığa harcadık, adalete, emniyete, ulaşıma harcadık. Okulları böyle, hastaneleri böyle yaptık.

Görevi devraldığımızda Merkez Bankamızın kasasındaki rakam 27,5 milyar dolardı. Hamdolsun onu 6’ya 7’ye katladık. Bu yıl Mayıs ayında biz IMF’e borcu sıfırladık.

Adana’ya gelip de milliyetçilik, ulusalcılık nutukları atanlara sesleniyorum. Ülkesini, milletini sevmek, öfke ve nefret dolu nutuklar atmakla olmaz. Bunların ülke için millet için yaptıkları ortada, bizimki de ortada. Kıyas bile kabul etmez. Onlar borçlandırdı, biz borçları ödedik.

Nereden nereye. Bu yıl mayıs ayında IMF’e olan borcu sıfırladık. Buraya, Adana’ya gelip de milliyetçilikten bahsedenlere. Ulusalcılıktan bahsedenlere sesleniyorum. Ülke sevmek öfke dolu nutuklarla olmaz. Onlar ülkeyi borçlandırdı, biz ülkemizin borçlarını ödedik.

Ah benim esnaf kardeşim. Sen Halk Bankası’ndan yüzde 46 faizle bir avuç kredi alıyordun.

Şimdi yüzde 5-7. Milliyetçiğim diyenler, ulusalcıyım diyenler bu ülkenin parasının, pasaportunun itibarını yerlerde süründürdüler.

Biz geldik ülkemizin itibarını iade ettik.

Biz slogan milliyetçisi değiliz.

Bizim için milliyetçilik millet için hizmet üretmek,. İhtiyaçlarına cevap vermektir.

Her sabah çocukları sıraya dizip o çocuklara 33’lü yıllardan kalma soğuk savaş döneminin demir perde döneminin sloganlarını attırmak milliyetçilik değildir.

Milliyetçilik o çocuklara insanca eğitim görecekleri sınıflar inşa etmektir.

En önemlisi milliyetçilik çocuklara slogan attırmak değil onlara vizyon sunmaktır.

Doğruyum dediler Türkiye’yi yolsuzluklara muhtaç ettiler.

Çalışkanım dediler yıllarca yan gelip yattılar. Bal, bal demekle ağız tatlanmaz. Balı yersen ağız tatlanır. Mesele slogan atmak değil, mesele iş yapmak.

Biz geçmiş siyasetçiler gibi unutturanlardan değiliz

11 yıl boyunca yaptığım her reforma karşı çıkarlar, korku senaryosu üretenler bugün de aynısını yapıyorlar. Göreceksiniz onlar kaybedecek, Türkiye kazanacak. Değişime direnenler kaybedecek.

Bu yeni reform paketinin bir kez daha milletimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

4 Haziran 2011’de Adana’ya geldim. Burada sizlerle bir hasret giderdim. O gün burada Adana için bazı yatırımlardan bahsetmiştim. Biz geçmiş siyasetçiler gibi unutanlardan ve unutturanlardan değiliz. Neyi söylediysek yerini bulana kadar peşini bırakmayız. 2011’de demir yolu ağını söylemiştik. Aynı yıl çalışmaları başlattık.

Aralık ayında inşallah proje çalışmalarını bitiriyoruz. Kamulaştırma çalışmaların ardından ihaleyi yapacağız. 2015’te 28 kilometrelik güney çevre yolunu Adana’ya kazandıracağız.

Bir başka söylediğimiz yatırım ise metroydu. Bunu gerçekleştirmek için Adana Büyükşehir Belediyesi’nin uygulamayı hazırlayıp bakanlığımıza vermesi gerekiyor. Bu projeyi ne yazık ki belediyemiz henüz hazırlayamadı. 2015’de bunlar yapıp metroyu da tamamlayacağız.

2011’de söylediğimiz bir diğer yatırım ise Yüreğir Kültür Merkezi’ydi. Bunu tamamladık. Bugün de açılışını yapıyoruz.

Adana’ya 33 bin kişilik bir stadyum yapacağımız söylemiştik. TOKİ’nin yaptığı stadın maliyeti 140 milyon lira. 2014 yılında teslimini planlıyoruz.

Çukurova bölgesel havalimanı demiştik. Bu havalimanı Adana’ya, Mersin’e Çukurova’ya hitap edecek İlk aşamada yılda 15 milyon yolcu kapasitesine sahip. İç ve dış hat trafiğine açık.