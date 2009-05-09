Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, “Bu ülkede doğruyu yapmak çok da kolay değil. Çünkü doğrunun karşısında organize güçler var” dedi.



Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, "Bu ülkede doğruyu yapmak çok da kolay değildir. Çünkü doğrunun karşısında organize güçler var" dedi.



Bakan Çiçek, AK Parti Nevşehir İl Teşkilatının Kapadokya Kültür Merkezi'ndeki 3. Olağan Kurulu'nda yaptığı konuşmada, AK Parti'nin millete hizmet için siyasette yer aldığını, sıradan bir siyasi parti olmadığını söyledi.



Siyasette millete hizmet anlayışının ön planda tutulması gerektiğini vurgulayan Çiçek, "Yaptığınız yanlış, milleti sıkıntıya sokar. Allah rızası için ve millete hizmet için siyaset yapacaksınız. Aldığınız kararların özünde bu olacak. Bu ülkede doğruyu yapmak çok da kolay değildir. Çünkü doğrunun karşısında, Türkiye'de organize güçler var. Doğrunun yapılmasından rahatsız olanlar var" diye konuştu.



Türkiye'de 51 siyasi parti bulunduğunu, bazı yeni partilerin de kurulma yolunda olduğunu belirten Cemil Çiçek, şunları kaydetti:



"Dünyadaki en büyük meydan, siyaset meydanıdır. Kim bu memlekete siyaset yolu ile hizmet etmek istiyorsa, gelir, bu meydanda vatandaşla görüşür, konuşur, sonra tercih kimden yana olursa o da gelir ülkeyi yönetir.



Biz halkın iradesine saygı duyan bir iktidarız. Halkın desteği ile iktidar olduk, halk ne derse o olur. Ama halkın dediğinden rahatsız olanlar da olmuştur. Bunların kimler olduğunu görüyorsunuz.



İktidar olduğumuz 6 sene 5 ay 10 günlük sürede, Türkiye'deki demokrasi köprüsünün altından nelerin geçtiğini, ne sıkıntıların yaşandığını görüyorsunuz. Biz her türlü zorluğa, sıkıntıya, engellemelere rağmen ülke yararına olan fikir ve düşüncelerimizi söyledik."



Emeklilik yaşının 1991 yılındaki koalisyon hükümeti döneminde 38-40'a indirildiğini hatırlatan Bakan Çiçek, Avrupa'da 7 kişinin çalışıp, bir emeklinin ücretini ödediğini, Türkiye'de ise 1.5 kişiden kesilen para ile bir emekli maaşı ödendiğini söyledi.



Bakan Çiçek, sosyal güvenlik kurumlarının gelirinin, gideri karşılayamadığı için bu yıl bütçeden 46,5 katrilyon lira ödeme yapıldığını belirtti.



‘Türkiye, tavrı merak edilen ülke oldu’



Türkiye'nin, dünya devletleri nazarında öneminin arttığına dikkati çeken Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Çiçek, şöyle devam etti:



"Türkiye, sözü ve tavrı merak edilen bir ülke haline geldi. Onun içindir ki yabancı heyetlerin biri geliyor, biri gidiyor. Amerikan Başkanı'nın ilk 100 gününde özel olarak ziyaret ettiği tek ülke Türkiye'dir. Bu, kaşımızın gözümüzün hatırına değildir. Hani, 'Düğün değil, bayram değil, eniştem beni niye öptü?' diye bizim bir tabirimiz var. Şimdi Amerika bizi niye öptü 100 günde? Buna bir baktığımız zaman, Türkiye'de güçlü bir iktidar, ne yaptığını ve ne yapacağını bilen bir iktidar var.



Eğer Orta Doğu'da barış olacaksa, en başta Irak'taki müzminleşmiş, kronik sorunlar, Filistin-İsrail ihtilafı dahil olmak üzere, Orta Doğu'ya barış ve huzur gelecekse, kalıcı bir barış tesis edilecekse, Türkiye'nin katkısı ve desteği olmadan bu kesinlikle mümkün olmaz."



‘Başkalarının dolmuşu’



Ermenistan ve Azerbaycan ile ilgili sorunlara da değinen Cemil Çiçek, Türkiye'nin her zaman Azerbaycan'dan yana olduğunu söyledi.



Kafkaslar'da da barış ve huzur ortamının Türkiye'nin katkıları ile olacağını ifade eden Çiçek, sözlerini şöyle tamamladı:



"İç politika münazaraları ile başkalarının dolmuşuna binilerek, başkalarının ayak oyunları ile kimse bizim Azerbaycan ile olan kardeşlik bağımıza zarar veremez, gölge düşüremez. Türkiye, Azerbaycan'ın menfaatlerini bir tarafa bırakarak, Kafkaslar'da çözüm aramadı, aramaz da.



Bugün işgal altında bulunan Azerbaycanlı kardeşlerimizin topraklarına da çözüm bulmak dahil, Türkiye'nin çabası ve gayreti ile belli bir noktaya doğru gidiyoruz. İnşallah 2009 yılı, Kafkaslar'da sorunların çözüldüğü bir yıl olacaktır. Bu inisiyatifi başlatan Türkiye'dir. Bunu ortaya koymak, bu adımları atmak da çok kolay olmamıştır. İşin önünü arkasını bilmeden, bir hamaset üslubu içinde değerlendirmeler yapılıyor. Bunların hiçbiri doğru değildir."



Kongreye, Bakan Çiçek'in yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Necati Çetinkaya da katıldı.

