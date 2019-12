-DOĞRUDAN GÖRÜŞMELERE GEÇİLMELİ WASHINGTON (A.A) - 06.07.2010 - ABD Başkanı Barack Obama ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkeleri arasındaki "kırılmaz bağlar ve özel ilişkiler" ile İsrail-Filistin arasındaki doğrudan görüşmelere geçilmesinin gerekliliğine vurgu yaptı. Obama, Washington'ı ziyaret eden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da bir araya geldi. Obama, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, iki ülke arasındaki bağları "kırılmaz" olarak nitelendirdi. Görüşmede birçok konuyu ele aldıklarını belirten Obama, Netanyahu'nun bazı malzemelerin Gazze'ye girmesine izin verme kararından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bunu "gerçek bir ilerleme" olarak gördüklerini ifade eden Obama, İsrail'in Hamas'a füze ve silah ulaşmasının engellenmesine yönelik meşru güvenlik ihtiyaçları karşılanırken, Gazze halkının da ekonomik olarak gelişmesinin bir yolunun olduğuna inandıklarını kaydetti. Obama, Netanyahu'nun Orta Doğu'da barışı istediğini ve bunun için riskler almaya hazır olduğuna inandığını bildirerek, görüşmede Netanyahu'nun Filistinlilerle ciddi müzakerelerde bulunmaya olan istekliliğini yeniden ortaya koyduğunu aktardı. -"İSRAİL DOĞRUDAN GÖRÜŞMELERE HAZIR"- ABD Başkanı Obama, İsrail'in güvenlik ihtiyaçlarının karşılandığı, Filistinlilerin de egemen bir devlete sahip olduğu bir çözüm vizyonunu yakalamanın artık tam zamanı olduğunu vurgulayarak, "Bu zor olacak, sıkı bir çalışma gerektirecek. Dolaylı görüşmeler zaten sürüyor şu anda ve bu görüşmelerin doğrudan görüşmelere yol açmasını umuyoruz" dedi. İsrail hükümetinin de doğrudan görüşmelere hazır olduğuna inandığını belirten Obama, "İnsanların ciddi olduğunu gösteren ve bölgeye bunun sadece lafta kalmadığı mesajımızı veren güven inşası tedbirlerine ihtiyaç var" diye konuştu. Çözüme kavuşturulması gereken konuların hala olduğunu, ABD ve İsrail olarak, bu konular üzerinde işbirliği halinde çalıştıklarını ifade eden Obama, ayrıca İsrail ile Filistin arasında barışın sağlanmasında çevre ülkelerin rolünün önemine dikkati çekerek, bu noktada Arap ülkelerinin de barışa destek olması gerektiğini söyledi. -"İSRAİL'İN KENDİNE HAS GÜVENLİK İHTİYAÇLARI VAR"- Obama, Netanyahu ile İran konusunu da ele aldıklarını bildirerek, "ABD olarak, İran'a, uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmesi ve kendisini komşuları ve uluslararası topluma tehdit haline getiren provokatif davranışlarını durdurması için baskıyı sürdürmeye devam edeceklerini" tekrarladı. Görüşmede, New York'ta düzenlenen "Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması (NPT) Gözden Geçirme Konferansı"nda ele alınan konuları konuştuklarını belirten Obama, ABD'nin bu konudaki politikasında değişiklik olmadığını Netanyahu'ya yeniden bildirdiğini kaydetti. Obama, "İsrail'in büyüklüğü, tarihi, içinde bulunduğu bölge ve kendisine yönelik tehditler göz önüne alındığında, kendine has güvenlik ihtiyaçları olduğuna inandıklarını" ifade ederek, İsrail'in bölgedeki tehditlere cevap verebilir olması gerektiğini, bu nedenle "ABD olarak, İsrail'in güvenliğine olan bağlılıklarında hiçbir tereddüt yaşamadıklarını" bildirdi. "ABD'nin İsrail'den güvenlik çıkarlarını zayıflatacak hiçbir adım atmasını asla istemeyeceğini" kaydeden Obama, ABD-İsrail ilişkilerinin her alanda güçlenmeye devam ettiğini söyledi. -"GÜVENLİ BİR BARIŞ"- İsrail Başbakanı Netanyahu ise Obama ile birçok konuda kapsamlı ve "mükemmel" bir görüşme yaptıklarını ifade etti. "Önümüzdeki aylar ve yıllarda, yeni tehditlere karşı ülkelerimizi, halklarımızı ve ortak çıkarlarımızı korumak için birlikte çalışacağız" diyen Netanyahu, barışı sağlamanın yollarını bulma isteklerini dile getirdi. Netanyahu, İran'ın nükleer silah edinmesi ihtimalinin "ufukta görünen en büyük yeni tehdit" olduğunu savunarak, "İran'ın her yere terör yaydığını ve halkını acımasızca yıldırdığını" söyledi. İran'a yaptırım konusunda BM Güvenlik Konseyi ve ABD Kongresi'nden çıkan kararlara işaret eden Netanyahu, diğer ülkelere de "ABD'nin yolunu izleyerek", İran'a karşı daha sert yaptırımlar benimsemeleri çağrısında bulundu. Netanyahu, İsrail ile Filistinliler arasındaki barışa bağlılıklarını belirterek, barışın iki tarafın da hayatını daha iyi hale getireceğini ve bölgeyi değiştireceğini dile getirdi. "İsraillilerin barışın olması için çok şey yapmaya hazır olduğunu" bildiren Netanyahu, ancak atılacak tüm adımlardan sonraki barışın "güvenli bir barış" olmasından emin olmak istediklerini kaydetti. Netanyahu, "Benimseyebileceğiz bir çözüm olduğunu düşünüyorum" diyerek, "doğrudan görüşmelere başlamanın tam zamanı olduğunu" vurguladı. Barışın herkes için en iyi seçenek olduğunu belirten Netanyahu, "Bunu yapmak için şu anda eşsiz bir zaman dilimi ve fırsata sahibiz" dedi.