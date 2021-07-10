Doğru Parti Genel Başkan Yardımıcısı Meriç Köyatası: Türk Milleti'nin yağmalanan parasının geri alınması konusunda, meclisteki muhalefet partilerini daha cesur ve atak olmaya davet ediyoruz

Sözcü yazarı Uğur Dündar, bugünkü yazısında, aynı zamanda ekonomist olan Doğru Parti Genel Başkan Yardımıcısı Meriç Köyatası’nın kendisine gönderdiği mektuba yer verdi.

CHP ve İyi Parti liderlerinin Kanal İstanbul için AKP iktidarının vereceği Hazine garantilerini iktidara geldiklerinde ödemeyeceklerine yönelik açıklamalarına atıfta bulunarak, “Meclis'teki muhalefet partilerinin, Kanal İstanbul konusunda Doğru Parti olarak bizim yaptığımız çağrıya katılması, Türkiye'nin geleceği ve menfaatleri açısından umut verici bir gelişme” diyen Köyatası, devamında Meclis'teki muhalefet partilerine, “Bazı konuları biraz mahcup şekilde dile getiriyorlar. Biraz daha güçlü vurgu yapmakta fayda var” diye seslendi.

“Muhalefet partileri, bundan kısa bir süre öncesine kadar bu tür yağmalar konusunda, özellikle otoyolların ve elektrik şirketlerinin devletleştirilmesi konusunda kararsızmış gibi davranıyorlardı. Türk Milleti'nin yağmalanan parasının ve müşterek varlıklarının geri alınması konusunda, meclisteki muhalefet partilerini daha cesur ve atak olmaya davet ediyoruz” eleştirisinde bulunan Köyatası, şunları kaydetti:

“Muhalefet partileri, bundan kısa bir süre öncesine kadar bu tür yağmalar konusunda, özellikle otoyolların ve elektrik şirketlerinin devletleştirilmesi konusunda kararsızmış gibi davranıyorlardı. Türk Milleti'nin yağmalanan parasının ve müşterek varlıklarının geri alınması konusunda, meclisteki muhalefet partilerini daha cesur ve atak olmaya davet ediyoruz.”

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