Doğru kredi ödeme planı nasıl oluşturulur?

Kredi çekmek acil nakit ihtiyaçları için en çok tercih edilen yöntemler arasında. Bankaların farklı faiz imkanları ve ödeme seçenekleri neticesinde tüketiciler büyük bir kolaylık elde etmiş oluyor. En uygun kredi miktarlarından doğru bir şekilde yararlanmak için kredi ödeme planını mutlaka iyi hesaplamalısınız. Kredi ödeme planı nedir, ihtiyaç kredisi ve taşıt kredisinde ödeme planı nasıl yapılır, konut kredisinde ödeme planı nasıl yapılır, kredi ödeme planı çeşitleri nelerdir gibi soruların cevaplarını aşağıda bulabilirsiniz.

Kredi ödeme planı nedir?

Kredi ödeme planı, nakit ihtiyaçlarınız için bankalardan almış olduğunuz tutarın vade ve faiz oranlarına göre geri verilmesini sağlayan sistemdir. Kredinin türü ve banka ile olan anlaşmaya göre aylık, 3 aylık ya da yıllık olarak ödeme seçenekleri oluşturulabilir. Kredi ödeme planının en doğru şekilde yapılması kredi taksitlerini kolayca ödemenizi sağlar. Taksitler ödenmediğinde kredi notunuz etkileneceği için baştan ödeme planını bütçenize en uygun olacak şekilde planlamanızda fayda var.

İhtiyaç kredisi ve taşıt kredisinde ödeme planı nasıl yapılır?

İhtiyaç ve taşıt kredileri için ödeme planı yapılırken işler biraz daha kolay olabiliyor. Daha düşük tutarlı krediler olduğu için kendi gelirinize göre direkt talepte bulunabilirsiniz. Fakat ödeme planı yapılırken vergilendirme sisteminin de eklentileri olacağını hatırlatmakta fayda var. Yapılan vergi eklemeleri, işlem ücretleri gibi tutarlar neticesinde belli bir tablo oluşur.

Örnek vermek gerekirse aşağıdaki tabloda 50.000 TL kredi için aylık yüzde 1 faiz ile 36 ay vadeli ödeme planını görebilirsiniz:

Taksit Sayısı Kalan Ana Para (TL) Aylık Taksit (TL) Ödenen Faiz (TL) KKDF (TL) BSMV (TL) 1 48.881 1.719 500 75 25 2 47.749 1.719 489 73,35 24,45 3 46,604 1.719 477 71,55 23,85 4 45,444 1.719 466 69,9 23,3 36 0 1.719 12 2,55 0,83

Konut kredisinde ödeme planı nasıl yapılır?

Konut kredisi tutarlarda alınan kredi türlerinden biri. Konut kredisi ödeme planlarında müşterilerin çekmiş olduğu anapara ve güncel olarak belirlenen faiz oranları üzerinden tablo oluşturulur. İhtiyaç ve taşıt kredisinde devlet tarafından alınmakta olan vergi ödemeleri konut kredilerinden alınmıyor.

Örnek ödeme tablosu üzerinden bakarsak nasıl bir planlama yapıldığını 100.000 TL’lik kredi, yüzde 1 faiz oranı ve 120 ay vade ile görebilirsiniz:

Taksit Sayısı Kalan Anapara (TL) Aylık Taksit (TL) Ödenen Faiz (TL) Ödenen Anapara (TL) 1 99.565 1.435 1.000 435 2 99.126 1.435 996 439 3 98.683 1.435 991 443 4 98.235 1.435 987 448 120 0 1.435 14 1421

Kredi ödeme planı çeşitleri nelerdir?

Kredi ödeme planı için genelde aylık ve sabit miktarlı taksitler tercih edilse de bankaların sisteminde pek çok seçenek bulunuyor. Bankalardan talep edebileceğiniz kredi ödeme planı çeşitlerini aşağıda bulabilirsiniz.

Sabit taksitli ödeme

Türkiye’de en çok tercih edilen kredi geri ödeme sistemlerinden biri. Kredinin vadesi devam ettiği sürece eğer yapılandırma yapmazsanız aylık taksit tutarında değişiklik olmaz. Aynı zamanda bankaların sisteminde yaşanan faiz artışlarından da etkilenme olmaz. Fakat bir avantaj olarak faiz düşüşlerinde kredi yapılandırma sistemi uygulanarak indirim sağlanabilir.

Artan taksitli ödeme planı

Kredi kullanımının ilk aylarında daha düşük taksit miktarlarında ödeme yapmak isteyen kişiler için uygulanan bu sistemde, sabit taksitli ödemeye göre toplam geri ödenecek tutar daha yüksek olur. Her yıl belli oranlarla oluşturulacak sistem neticesinde, ne miktarlarda artış yapılacağı planlanır.

Azalan taksitli ödeme planı

Artan taksitli ödemenin aksine ilk aylarda daha yüksek taksit daha sonradan belirlenen oranlarda daha düşük aylık taksit ödemeleri yapılmasına imkan verir. Bu ödeme sistemi sayesinde ilerleyen dönemlerde gelirinizde herhangi bir sıkıntı olması halinde kredi ödemelerinizin aksamaması sağlanır.

Ara ödemeli plan

Sabit geliri olmayan ya da gelir düzeyi yılın belli dönemlerinde farklılıklar gösteren kredi kullanıcılarının rahat ettikleri bir ödeme planı olarak bankalar tarafından sunulur. Tarım, ikramiye, prim, turizm gibi dönemsel olarak maaşlarda farklılık yaratacak olan sektörlerdeki kişiler geliri daha yüksek olduğunda taksitlerine ekleme yapabilir.

Taksit ertelemeli ödeme planı

Kredinin çekildikten sonraki ilk taksitin o aya değil bir sonraki dönemlere yansıtıldığı ödeme planı olarak adlandırılır. Bazı bankalar ödeme ertelemeyi sadece 1 ay yaparken bazıları 3 aya kadar çıkabilir. Bu durum da kredi çekildikten sonraki ilk dönemlerin daha rahat geçmesini sağlıyor.

Balon ödeme planı

Bu ödeme planında vade içindeki aylarda kredi taksiti daha düşük ödenir ve son aya gelindiğinde kalan tüm tutarın ödemesi gerçekleşir. Bu planlamayı yaparken taksit tutarı faiz ve vergi tutarlarının altında kalmayacak şekilde hesaplanması gerekiyor. Balon ödeme planı çok büyük oranda yatırım yapmak isteyenlerin tercih ettiği bir yöntem.

Esnek ödeme planı

Esnek ödeme planı dahilinde elinize geçen toplu paraları istediğiniz zaman ve istediğiniz şekilde yatırma imkanı bulursunuz. Bunun için bankaya önceden toplu bir para yatırma ihtimaliniz olduğunuz belirtmenizde fayda var. Burada bankalar ilave ödemelerle ilgili anaparanın yüzde 30’unu geçmeyecek şekilde bir kısıtlama getirebilir. Bu durumu da krediyi çekerken ya da elinize toplu para geçtiğinde bankanızla konuşmanızda fayda var.

Bankaların sunmuş olduğu avantajlı seçenekler sayesinde uygun kredi imkanlarından yararlanmak mümkün. Özellikle şubesiz bankacılık sistemini benimseyen kurumlar ya da maaşınızın bağlı olduğu bankalar mobil uygulama ya da internet bankacılığı üzerinden anında nakit ihtiyacınızı karşılıyor. Kredinizi aldıktan sonra zor durumda kalmamak adına kredi ödeme planınızı en iyi şekilde yapmanız gerektiğini bir kez daha hatırlatmakta fayda var.

Kaynak: https://www.hangikredi.com/kredi