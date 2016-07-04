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Doğru emekli maaşı nasıl hesaplanır?

Noyan Doğan: Aylık maaşınızı, vergi iadesinden gelen ek gelirinizi, toplam elinize geçen parayı ve kesintilerinizi bilirseniz, eksik maaş alıp almadığınız ortaya çıkar

04 Temmuz 2016 14:45

Hürriyet gazetesi yazarı Noyan Doğan, emekli maaşlarının hesaplanmasına ilişkin yazısında; "Her aybaşında bankadan çektiğiniz emekli aylığınız, gerçek maaşınız değil, içinde ek ödeme, yani vergi iadesi de var." diyerek emeklileri uyardı. Noyan, emeklilerin maaş hesaplamaları konusundaki şikayetlerine değinerek; "Zam oranı, çıplak maaşınıza göre uygulanıyor; zamlı maaşınız üzerinden de yüzde 4 vergi iadesi hesaplanıp, toplam tutar bankaya yatırılıyor. Bu, rakam sizin elinize geçen, ama maaşınız değil." ifadelerini kullandı.

Noyan Doğan'ın bugüm yayımlanan (04.07.2016), "Doğru hesap için dikkat!" başlıklı yazısı şöyle:

"Okuyucularımız tablolarda belirttiğimiz maaşları alamamaktan yakınıyor. En basit haliyle anlatayım. Zam oranı, çıplak maaşınıza göre uygulanıyor; zamlı maaşınız üzerinden de yüzde 4 vergi iadesi hesaplanıp, toplam tutar bankaya yatırılıyor.

Dünkü yazımda da belirttim, her aybaşında bankadan çektiğiniz emekli aylığınız, gerçek maaşınız değil, içinde ek ödeme, yani vergi iadesi de var. O nedenle de bazı okuyucular, ‘ya sizin hesabınız yanlış ya da bana yıllardır eksik maaş yatıyor’ şeklinde şikayette bulunuyorlar. Tabi bir de, ‘tablolarda belirttiğiniz maaşı alamıyorum, arada 100-200 lira eksik fark oluyor’ diyenler de var. Hepsine açıklık getireyim.

"Hesaplama konusundan başlayayım. Şikayetler, ağırlıklı olarak zam dönemlerinde yoğunlaşıyor. Bunun da nedeni, emekli maaşının yanlış hesaplanması. En basit haliyle anlatayım. Zam oranı, çıplak maaşınıza göre uygulanıyor; zamlı maaşınız üzerinden de yüzde 4 vergi iadesi hesaplanıp, toplam tutar bankaya yatırılıyor. Bu, rakam sizin elinize geçen, ama maaşınız değil.

 

Bankaya yatan maaşınız değil

 

Örnekleyeyim: 2016’nın ocak-haziran döneminde, her ay elinize 1.934 lira geçiyor. Bu sizin emekli maaşınız değil. Asıl maaşınız 1.860 lira, üzerine yüzde 4 vergi iadesi ekleniyor, böylece aylık elinize 1.934 lira geçiyor. Eğer siz, temmuzda alacağınız yüzde 5’lik zammı, 1.934 lira üzerinden hesaplarsanız maaşınız, 2.030 liraya çıkıyor. Bunun üzerine bir de vergi iadesini koyarsanız, elinize geçecek tutar 2.111 oluyor. İşte, bu yanlış hesap.

Doğrusu, asıl maaşınız olan 1.860 lira üzerinden yüzde 5 zam uygulayacaksınız ki, o zaman maaşınız 1.953 liraya çıkıyor. Bunun üzerine de yüzde 4 vergi iadesinden doğan hakkınız olan 78.12 lirayı ekleyeceksiniz. Böylece, temmuz zammından sonra elinize geçecek tutar 2 bin lira olacak. Sizin hesabınıza göre 2.111 lira almanız gerekiyor, doğru hesaba göre alacağınız tutar 2 bin lira. Yani, arada her ay için 111 lira fark oluşuyor ki, bu da yıllık 1.332 lira eder. İşte, şikayetlerin temel nedeni budur.

 

Aylık kesintileri hesaba katın

 

Gelelim, hesaplama yanlışının dışında maaşlardaki eksikliklere. Bunun, hastane-ilaç kesintisi gibi birçok nedeni olabilir. Hangi ay, ne kesinti yapıldı, siz daha iyi bilirsiniz. Daha açık şöyle anlatayım; aylık maaşınızı, vergi iadesinden gelen ek gelirinizi, toplam elinize geçen parayı ve kesintilerinizi bilirseniz, eksik maaş alıp almadığınız ortaya çıkar.

Memur zamları ile ilgili yazı dizimiz artık bitiyor ve bugün enflasyon da açıklanıyor. Sıra geldi, işçi ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz zamlarına.

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