Doğduktan hemen sonra konuşmaya başladı

Pravda.ru sitesinin yayınladığı haberde; bebeğin bilinçli şekilde kelimeler seslendirdiği ifade edildi. Site, Stepan adlı erkek bebeğin annesi Liza Bejeeva ve babası Rodion Bejeev'in çocuğun olağan üstü kabiliyetini fark edince şaşırdıklarını belirtti. Çocuk doğar doğmaz 'baba' dedi, bir kaç dakika sonar da Stepan "anne" kelimesini söyledi. Bir gün sonra ise 17 yaşındaki anne Liza oğluna "Baba gelecek" demesi üzerine bebek "Baba? Kim?" sözlerini dile getirdi.Doğum esnasında annenin yanında bulunan psikolog-doğum hekimi Marina Papanova bebeğin konuştuğunu kendi kulağıyla duyduğunu anlattı. Papanova, "1986 yılından beri doğum evinde çalışıyorum ve ilk defa bu tür vakayla karşılaşıyorum. Yeni doğan bebekler bu tür zor heceleri seslendiremez." diye konuştu.Papanova olayı şöyle açıklıyor: "Cenin annenin karnındayken eğitilmeye müsait. Annenin algılaması, hisleri aracılığıyla dünyayı algılayabiliyor. Eğer çocuklar doğmuş gibi çalışılır ve eğitimi ona göre yapılırsa, bebek olağan üstü kabiliyetlerle doğabiliyor" diye konuştu.