Doğduğunda kaçırılan kız 24 yıl sonra ailesine kavuştu

Carlina White, 1987 yılında Harlem Hastanesi'nden kaçırıldığında sadece 19 günlüktü.Anne babası Joy ve Carl, küçük Carlina ateşlenince, onu hemen hastaneye götürdü. Ancak bebeklerini hemşire kıyafeti giymiş bir kadına teslim eden anne baba ertesi gün hastaneye geldiklerinde ne bebeklerini ne de bu kadını bulabildi.Olayın ardından hastanedeki kamera kayıtları incelendi ancak hiçbir ize rastlanmadı. Ailesi Carlina'nın bulunması için 10 bin dolar öldü bile koydu ancak aradan yıllar geçmesine rağmen küçük kız geri getirilemedi.Ta ki bu ay başına kadar.New York'a 50 mil uzaklıkta, Connecticut eyaletindeki Bridgeport kentinde kendisini büyüten kadını annesi olarak bilen Carlina White, yıllar geçtikçe bazı şüpheler duymaya başladı.Ehliyet alma yaşına geldiğinde annesinin, doğum belgesini çıkaramaması ve büyüdükçe annesinin ailesiyle arasında benzerlik olmadığını fark etmesi genç kızın, gerçek kimliği konusunda arayışlara girmesine neden oldu.Connecticut eyaletindeki kayıp çocukların listesinin bulunduğu internet sitesini kontrol eden ancak bir sonuç alamayan White daha sonra ise New York'taki listeyi inceledi. Sitede resmini gördüğü bir annenin kendine çok benzediğini gören White, kayıp çocuklar merkeziyle temasa geçti ve gerçek annesine ulaştı.White ve gerçek ailesi geçtiğimiz gün New York'taki bir otel odasında buluştu. New York Post gazetesine konuşan White, "Çok mutluyum. Yeniden doğmuş gibiyim" dedi.White'ın gerçek kimliği DNA testiyle de doğrulandı.