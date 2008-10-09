Doğduğun yer mi, doyduğun yer mi?



Son haftalardaki yüksek formuyla dikkat çeken ve Fatih Terim tarafından A Milli Takım kadrosuna davet edilen Kayserisporlu Turgay Bahadır'ın, Ay-Yıldızlı formayı giymesine FIFA'dan izin çıkmadı.







Daha önce 2 kez Avusturya Ümit Milli Takımı'nın formasını giyen Turgay için Avusturya Futbol Federasyonu nezdinde yapılan girişimlerden olumlu sonuç alınmış, Avusturya Milli Takımı teknik heyetleri ve federasyon genel sekreterliği, genç oyuncunun Türkiye'yi tercih etmesi durumunda bir sorun yaşanmayacağını bildirmişti.



Aslında Turgay örneğindeki gibi birçok futbolcunun hangi milli takımda oynayacağı futbolun en büyük sorunları arasında yer alıyor. Son dönemde Almanya'da müthiş bir çıkışa imza atan Türk futbolcu Mesut Özil'in de A Milli Takım'ı mı yoksa Almanya'yı mı tercih edeceği şimdilerde merak konusu.



F.Bahçeli futbolcu Önder Turacı'nın Türk Milli Takımı'ndaki geleceği de uzun bir süre tartışılmıştı. A Milli Takım'ın eski teknik direktörü Ersun Yanal döneminde Önder'in Milli Takım'a kazandırılması adına çeşitli girişimler yapıldı. Daha önce Belçika'nın 21 Yaşaltı Milli Takımı'nda forma giyen Turacı, 1981 doğumlu. FIFA'nın 2004'te aldığı bir kararla, bir futbolcunun artık ümit milli yaşının bittiği zamana kadar (23) hangi milli takımın formasını giyeceğini belirlemesi gerekiyor. Turacı'nın o yıllarda Türkiye'ye gelip milli olacağına dair hiçbir işaret bulunmadığı için doğal olarak müracaatta bulunulmamış. Belçika Futbol Federasyonu Önder'i ülke milli takımında oynatmak isteyince bir karmaşa doğmuştu.



Bizdeki olayın bir benzeri de Hollanda'da yaşanmıştı. Chelsea'de oynayan Fildişi Sahilli futbolcu Salomon Kalou'nun Hollanda vatandaşlığı talebi iki kez reddedilmişti. Kalou'nun 2006 Dünya Kupası'nda Hollanda adına ter dökebilmesi için ülkedeki bütün futbol otoriteleri hükümete baskı uygulasa da vatandaşlık hakkını elde edememişti. Tabii bir de konunun devşirme futbolcu boyutu bulunuyor.



Türkiye'de Aurelio'nun kabul görmesinden sonra daha sıcak bakılmaya başlansa da başka ülkeler yetenekli futbolcuyu görünce devşirme olayına hemen atlıyor. Portekiz Milli Takımı'nda oynayan Chelsea'nin yıldızlarından Deco, bilindiği gibi Brezilyalı. Almanya'da da çok sayıda Alman olmayan futbolcu var. Mesela, Kuranyi aslen Brezilyalı. Klose ve Podolski, Polonya doğumlu oyuncular. Hırvatistan'ın önemli kulüplerinden Dinamo'ya 16 yaşında transfer edilen Brezilyalı Eduardo da Silva da 2004'te Hırvat vatandaşı oldu ve aynı yıl ülke futbol federasyonundan milli takım forması teklifi aldı.



Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen Brezilyalı Ailton, zamanında Katar'dan teklif almış ama FIFA onay vermemişti. İnter'in forveti İbrahimoviç'in de aslında İsveçli olmadığını bilmeyen yok. Yani işin özeti, futbolcular doğdukları yerde oynamak yerine bazen doydukları veya sevdikleri ülke için oynamayı tercih ediyor. FIFA ise bu duruma biraz mesafeli duruyor.



