Doğduğu ve süründüğü kentleri ihya etti

ÜMİT OTAN



Doğum günüyle ilgili etkinlikleri okuyunca, güldüm kendi kendime. O soğuk kış gününde, son yolculuğundaki kimsesizliğin hüznüyle, bugünün “şatafatı” nasıl bir ironidir? Eğer görebilseydi Wolfgang Amadeus Mozart da kim bilir ne kadar şaşırırdı…



Takvim, 1756’nın 27 Ocak’ını gösteriyor. Baba, Salzburg Başpiskoposluk Sarayı Müzisyeni Leopold Mozart, Anne Maria Pertl, abla Nannerl heyecan içinde. Evin ikinci dahi çocuğu bekleniyor.



O çocuğun Salzburg’daki doğduğu ev, şimdi müze…



Tren istasyonunu merkeze bağlayan yol, gelip Salzach ırmağına dayanıyor. Karşıya geçebilmek için sıra sıra köprüler var, ama biri hepsinden çok daha kalabalık. Köprüyü geçtikten sonra bu kez Mozart caddesi. Artık kendinizi salıyorsunuz. Kalabalık nasıl olsa sizi sürükleyip götürüyor, o eve.



Küçücük meydanda kafeler tıklım tıklım. Hemen karşıdaki sarı binanın önünde klasik müziğin “dahi çocuğu”nun yaşama gözlerini açtığı evi görebilmek için sabırsızlıkla bekleşenler. Bütün mağazaların, dükkânların, kafelerin vitrinlerinden binlerce Mozart sizi izliyor. Köşe başlarını paylaşmış müzisyenler, Mozart’ı kulaklarınıza taşıyor.



Bir köşeye yatağını koymuşlar Wolfgang Amadeus Mozart’ın. O meşhur sarı peruğu, siyah şapkası. Bir üst katta kemanları, piyanoları. Dokunmak kesinlikle yasak. Fotoğraf çekmek de. “Bir kare bile çekerseniz buradan çıkamazsınız.” diye uyarıyor görevliler.



Evin büyükçe bir katı “Mozart damgası yemiş” çeşit çeşit hediyelik eşyanın satıldığı mağazaya dönüştürülmüş. Fotoğraflar birer Euro. Mağaza ana baba günü; insanlar ne alacağını şaşırıyor.



Bu kentte hiçbir şey Mozart damgası olmadan alınıp satılamıyor. Çikolatalar, bardaklar, vazolar, kalemler, parfümler, likörler, şaraplar, kravatlar, eşarplar... Saymakla bitecek gibi değil. Her yer kırmızı ve her yer Mozart.



Takvimler 5 Aralık 1791’i gösteriyor. O soğuk kış gününün Viyana’sı…



Sulu kar atıştırıyor, fırtınadan göz gözü görmüyor. Yoksulluk ve çaresizlik günlerinin ardından 35’inde, “erkencecik” yaşama veda eden Mozart, son yolculuğuna uğurlanacak. Ancak ortalıkta kimsecikler yok. Üç-dört kişi ve mezarlık görevlileri zar zor fakirler ve kimsesizler mezarlığına kadar taşıyabiliyorlar o dünyayı yerinden oynatan bestelerin sahibini.



Bugün yaş gününü kutlayanlar, Mozart’ın nerede yattığını bilmiyor. Yıllardır arıyorlar, tarıyorlar bulamıyorlar. Viyana Merkez Mezarlığı'nda “mahzun melek” tasvirinin yer aldığı sembolik bir mezar yaptırıyorlar.





Son yıllarında yoksulluktan kıvrım kıvrım kıvranan, yakın dostlarına biraz borç vermeleri için “Bana yardım eder miydiniz? Oh, lütfen ediniz...” diye neredeyse yalvaran mektuplar yazmak zorunda kalan; o fırtınalı kış öğleden sonrasında soğuk bedenini toprağa verecek kimsecikleri bulunmayan kişiyle, bugün neredeyse her şeye damgasını vuran, doğduğu ve süründüğü kentleri ihya eden aynı kişi miydi?



İnanması zor…



Kesin, Mozart da inanamazdı…