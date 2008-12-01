Doğaya gitmeden önce dikkat!

Doğaya gitmeden önce benim de uyguladığım ve sizlerle paylaşmak istediğim bu 35 kurala 'Çok dikkat edelim' derim.





1. Bir insanın yaşamının her aşamasında öğrenmesi gereken bir şeyler vardır mutlaka. Eğer doğa yürüyüşleri veya kampçılık yapmaya kakar verdiyseniz mutlaka eğitim alın. Eğitimsiz doğaya açılmak kazaya davettir.



2. Hiçbir etkinliği tek başınıza gerçekleştirmeyin. Bazen bulunduğunuz bölgedeki dağların, ormanların ve vadilerin sizi çağırdığını hisseder gibi olursunuz. Bir an önce varmak istersiniz oralara. Oysa tek başınıza giderseniz yaşamsal risk almış olursunuz. En küçük bir ayak burkulması bile insanın günlerce vahşi doğada tek başına kalmasına neden olabilir. Bu yüzden bir yerleşim yerinin yakınlarına gidiyor olsanız bile mutlaka grup halinde hareket edin. Böyle bir durumda başınıza gelecek bir kazayı hemen haber verebilirsiniz.



3. Bilmediğiniz bir bölgeye rehbersiz gitmeyin. Grupta bölgeyi bilen bir veya birkaç kişinin bulunması iyi olur.



4. Plan ve program yapmadan harekete geçmeyin. Kendinize aşağıdaki soruları sorun yanıtlar olumlu aktivitenizi gerçekleştirebilirsiniz.



• Bölgeye gitmek için gerekli bir program yapıldı mı? (Ne zaman yola çıkılacak, ne zaman dönülecek, nereye gidilecek, gidiş ve dönüş rotaları önceden belli mi vb.)

• Sırt çantamızda el feneri var mı ?

• Giyeceklerimiz her türlü hava koşuluna uygun mu ?

• Kondisyonumuz böyle bir aktiviteyi kaldırabilir mi ?

• Bölgedeki yerleşim yerleri tespit edildi mi ?

• Gittiğiniz bölge cep telefonlarının kapsama alanı içinde mi ?



5. Daha önce doğaya gitmediğiniz insanlarla çok ciddi faaliyetler yapmayın. Bazı insanlar kent yaşamlarında kendilerini yanlış tanıtırlar. Her zaman en ideal olmaya çalışırlar. Paylaşımcı gözükürler. Doğada durum çok farklıdır. Birçok şeyi kısıtlı kullanmak zorunda kalabilirsiniz. İstediğiniz zaman çikolata alamaz, kahve içemez, meyve yiyemezsiniz. Bu da öncelikle yiyecek üzerine başlayan bencil tartışmalar doğurur. İçinde bulunduğunuz güç koşullar kişiyi olduğu gibi görünmeye zorlayacak, kentsel yaşamda bastırdığı duygular doğada ortaya çıkacaktır. Buna bir de uyum sağlama problemini eklenince, bu tür insanlarla zorlu doğa yürüyüşlerine çıkmak doğada ciddi sorunlara yol açabilir. Bu nedenle daha önce psikolojik ve teknik olarak tanımadığınız biriyle asla bir doğa programı yapmayın.



6. Yapacağınız etkinlik süresini iyi hesaplayın. Her zaman için almanız gerektiğinde daha fazla yiyecek ve içecek alın. Doğada başımız ne geleceğiniz bilemeyiz.



7. Paylaşımcı olun. Arkadaşınıza vereceğiniz bir parça çikolata büyük dostlukların başlamasına neden olabilir. Zaten doğaya gitmek, kamp yapmanın temelinde de bu olmalıdır: Paylaşmayı öğrenmek



8. Doğayla yarışmayın. Bu konu hep yanlış anlaşılmıştır. Doğa severlere, Dağcılara doğayla mücadele eden insanlar gözüyle bakılır. Oysa hiçbir insan doğayla mücadele edemez. Aktivitesini doğa izin verdiği sürece gerçekleştirebilir. Doğa izin vermezse günlerce yerimizden bile kıpırdayamayız. Unutmayın doğayla değil kendi dayanma gücümüzle, sınırlarımızla mücadele ediyoruz.



9. Çantanızda kötü hava koşulları için giyecek taşıyın. Hangi mevsim olursa olsun doğaya çıkarken çantanıza her zaman bir yağmurluk olsun.



10. Malzeme almak için acele etmeyin. Katalog’tan malzeme seçmek yerine bilen birine danışın. En pahalı malzeme her zaman en iyi malzeme değildir.



11. Kamp yapacağınız bölgeyle ilgili bilgileri derleyin. Kamp yerine ne kadar zamanda gidilir? Su durumu nasıl? Bölgenin ayrıntılı bir haritası var mı ? türünden bilgileri derlemeniz aktivitenizi sağlıklı yapmanıza neden olur.



12. Meteorolojik bilgileri edinmeden kampa gitmeyin. Artık bu bilgilere çok kolay ulaşılabiliyor. Bu bilgileri edinmeden kampa giderseniz tüm kamp süresini kötü hava yüzünden çadırda geçirmek zorunda kalabilirsiniz.



13. Gideceğiniz bölgenin haritasını elde etmeye çalışın. Tek başına harita işe yaramaz. Pusula de gerekli. Pusula veya harita kullanmayı biliyorsanız doğada kolay kolay kaybolmazsınız.



14. Gideceğiniz bölgenin jeolojik, coğrafik ve biyolojik özellikleri hakkında bilgi toplayın ve bu bilgileri etkinliğiniz süresince kullanmaya çalışın. Unutmayın ki keşfetmek sadece bir bölgeye gitmek değil. O bölgenin doğa dilini de öğrenmektir. Bir kayacın, çiçeğin veya ağacın ne demek istediğini anlayabiliyorsanız keşif ruhunuz gelişmiş demektir.



15. Doğada kesinlikle kestirme gördüğünüz yerlerden gitmeye çalışmayın. En kestirme yol en iyi bildiğim yoldur kuralını bozarsanız, kaybolma olasılığınız yükselir. Bu nedenle her zaman uzun da olsa en iyi bilinen yoldan sapmamak gerekir .



16. Etkinliğiniz sırasında doğaya zarar vermeyin. Önünüze çıkan sık ağaçlık veya çalılıktan dalları kırarak geçit açmak yerine bu bölgenin etrafından dolaşın. Unutmayın ki doğayı ziyarete gidiyorsunuz. Bu nedenle onun kurallarına uymalı ona zarar vermemelisiniz.



17. Eğer kamp kuracaksanız. Kamp yerinizi başkalarının da yararlanabileceği şekilde düzenleyin.



18. Kamp yerini seçerken kaya diplerini tercih etmeyin. Yukarıda kopacak bir kaya parçası çok ciddi sorunlara neden olabilir. Rüzgârın yönünü saptayarak çadırın ağzının rüzgârın esme yününün tersine gelmesine dikkat edin. Yoksa çadırı her açışınızda ciddi bir rüzgârla karşılaşırsınız.



19. Kamp yaşamlarının vazgeçilmez unsuru ateş yakmak ve başında oturup şarkı söylemektir. Oysa bu durum bazen geri dönülmez hatalara da yol açabilir. Eğer kamp yerinize yakın yerlerde orman varsa kesinlikle ateş yakmayın. Rüzgârın kıvılcımları kilometrelerce ötelere taşıyabildiğiniz unutmayın. Ateş yakma için ağaç kesmeyin. Kuru dalları toplayın. Ateşi iyice söndürmeden kamp yerini terk etmeyin.



20. Tuvalet sorunu kamplardaki en önemli sorunların başında gelir. İçme suyu aldığınız yerin yakınlarını tuvalet yeri olarak seçmeyin. Ufak bir çukur açıp sonra kapamak en sağlıklı yöntemdir.



21. Önemli bir sorun da Kampta bulaşık yıkamaktır. Kampa kesinlikle deterjan götürmeyin. En sağlıklısı granül sabundur. En pratik olanı ise yanınızda çok az yağlı yiyecekler götürmenizdir. Yağ kullanımını en az düzeyde tutarsanız tabaklarınızı sıcak su, kum, yosun veya toprakla çok iyi temizleyebilirsiniz.



22. Önemli bir sorun daha: Çöp. Kamp sonrasında çöplerinizi kesinlikle yakmayın. Konserve kutularını iyice ezerek hacmini küçültün ve tüm çöplerinizi bit poşete koyarak geri getirin. Doğada iç bir şey bırakmayın. Kamp yerinizi öyle terk edin ki orada kamp yapıldığı belli olmasın.



23. Yürüyüş veya kamp esnasında bulunduğunuz yerlerden aşağılara zevk için taş yuvarlamayın. Hiç ummadığınız bir rotadan birileri geçiyor veya tırmanıyor olabilir. Ayrıca taşın düşerken çıkardığı doğada sinir bozucudur ve grubun motivasyonunu olumsuz etkiler.



24. Etkinliğiniz sırasında bulduğunuz teknik tırmanış malzemelerini kullanmayın. Doğada kalmaları onlara zarar vermiştir.



25. Etkinliğiniz sırasında rastladığınız kamp yerlerindeki çadırlara özellikle de yiyeceklere dokunmayın. Yiyecekler etkinliğe göre hesaplandığı için alacağınız bir parça yiyecek diğerlerin aç bırakabilir. Çok zor durumdaysanız en azını seçerek (bir parça peynir, bir çikolata gibi) alın. Eğer zamanınız varsa gelmelerini bekleyin. Zamanınız yoksa not bırakın.



26. Etkinliğiniz sırasında grup liderinin dediklerini yapın. Çok konuşmayın. Ekiptekilerle sert tartışmalara girmeyin . En küçük bir tartışma bile ekibi olumsuz etkiler. Bu durum dikkatin dağılmasına ve kaza olmasına yol açar.



27. Bir hedefe varmak istiyorsunuz. Neredeyse de vardınız. Çok yorulduysanız veya hava koşulları hızla değişiyorsa hemen geri dönün. Unutmayın ki doğadaki en büyük başarı doğayla birlikte uyum için yaşamaktır. Onu fethetmek değil.



28. Malzemelerinizi çok iyi kullanın, Bakımını iyi yapın. Sağlıklı malzeme sağlıklı etkinlik demektir.



29. Günlük tutun. Yaşadığınız anla kısa sürede zihninizden uçup gider. Oysa yazılı belge yıllar sonra bile birçok şeyin hatırlanmasına neden olur.



30. Gruptan ayrı hareket etmeyin. Grup liderinin sözünde çıkmayın. Bu tür etkinliklerde demokrasi biraz geriden gelir.



31. Sürekli varacağınız bölgeyi hedefi düşüneceğinize, doğanın tadını çıkarmaya çalışın.



32. Yürürken görebileceğiniz tavşan, tilki gibi vahşi hayvanları rahatsız etmeyin



33. Çok konuşarak insanların dikkatini dağıtmayın. Eğer insanlar konuşan isteselerdi sakin bir doğayı tercih etmezlerdi. Gördüğünüz güzel şeyleri paylaşmaktan değil gereksiz konuşarak gruptakilerin dikkatini dağıtmaktan söz ediyorum. .



34. Gücünüzü ekonomik kullanın. Dönüşü de düşünün. Önemli kazaların çoğunun dağlarda dönüş sırasında olduğunu unutmayın.



35. Kendinizi ispat etmeye çalışmayın. Sizin en kötü performansınız da en iyi performansınız da doğayı ilgilendirmez. Gerçek doğaseverlerin amacı bir şey ispat etmek değil doğanın en güzel anlarını doğaseverlerle paylaşmaktır. Zaten kendini ispata yönelik bir davranış da yaşamsal risklerin de olduğu bir sürü kazaya da davetiye çıkarır.

