Doğaseverler donmak üzereyken kurtarıldı

Sakarya’nın Pamukova İlçesi'nde doğa yürüyüşüne çıkan 18 kişilik grup ormanda kayboldu. Sıfırın altında 1 derecede saatlerce yürüyen grup, Sivil Savunma Arama Kurtarma Birliği ekipleri ve jandarma tarafından bu sabah 06.30 sıralarında donmak üzereyken bulundu.



İstanbul'daki Rota Doğa Sporları Kulübü'nün haftasonunda düzenlediği doğa yürüyüşüne katılan aralarında bir İngiliz ile emeklilerin de bulunduğu 6'sı kadın 18 kişi, dün sabah Pamukova'ya geldi. Grup, saat 11.00 sıralarında Eski Yayla Köyü'nden 20 kilometre uzaklıktaki Geyve İlçesi'ne bağlı Menekşeoruç Köyü'ne yürüyerek gitmek üzere, rehber ile birlikte yola çıktı. Ormanda, bölgenin karlı olması nedeniyle güçlükle yürüyebilen grup yolunu kaybetti. Havanın kararması ve sıcaklığın sıfırın altında 1 derece olması nedeniyle güçlükle yürüyebilen gruptakiler, yolu bulup, Menekşeoruç Köyü'ne ulaşmaktan umutlarını kesince, gece yarısına doğru kendilerini Eski Yayla Köyü'ne getiren minibüs şoförünü arayarak, kaybolduklarını bildirip yardım istedi.



Minibüs şoförü jandarmaya haber verdi. Saat 24.00 sıralarında harekete geçen Sakarya Valiliği'ne bağlı Sivil Savunma Arama Kurtarma Birliği ekibi ile jandarma ekipleri cep telefonu ile bağlantı kurdukları 18 kişiyi, 6.5 saatlik arama sonunda, bu sabah saat 06.30 sıralarında Menekşeoruç Köyü yakınlarındaki ormanlık alanda donmak üzereyken buldu.



Tedavi altına alındılar



Gruptaki, İngiliz Nicola Salman, Perihan Yılmaz, Suat Özdilek, Hülya Tiryaki, Çiğdem İlkgün, Mahmut Şenol, Hüseyin Bilgün, Seçkin Alp, Kıvanç Aldan, Murat Özer, Yücel Kılıç, Arifi Oğuz Altınel, Özhan Asep, Selim Baştüfek, Ahmet Parlak, Esra Budak, Zühre Acar ile Ümran Gündoğdu ambulanslarla Pamukova Devlet Hastanesi'ne getirilerek acil serviste tedavi altına alındı.



Doğa sporu meraklısı 47 yaşındaki emekli Perihan Yıldız, ``Hava çok soğuktu, yolumuzu kaybedince endişelendik'' dedi.



Jandarma tarafından bilgilerine başvurulan 18 kişi daha sonra İstanbul'a hareket etti.

