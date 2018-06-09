T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Doğanın yeniden ele geçirdiği 'hayalet köy'

Çin'in Shengshan adasındaki terk edilmiş köy, bitki örtüsünün köyün yapılarını üstünü yavaş yavaş kaplamasıyla masalsı bir görünüme kavuştu.

09 Haziran 2018 16:12

Agence France-Presse (AFP) fotoğrafçısı Johannes Eisele Houtouwan'a giderek havadan bu inanılmaz fotoğrafları çekti.

Küçük ada bir zamanlar 2 bin balıkçı ve ailesini barındırıyordu. Köyde yaklaşık 500 ev vardı.

Ancak ada anakaradan çok uzakta bulunduğu için eğitim ve beslenme ihtiyaçlarının karşılanması çok zordu.

Ada sakinleri 1990'ların başlarında, 'daha iyi bir hayat' arayışıyla adayı terk etmeye başladı.

1994'te neredeyse herkes köyü terk etmişti. Bugün köyde sadece birkaç kişi yaşıyor.

Ancak yıllar geçtikçe bitki örtüsü köydeki evlerin üstünü örtmeye başladı.

Köy şu an popüler bir turistik durak.

.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ShengshanFrance-PresseJohannes Eisele HoutouwanKöydeBugün
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24