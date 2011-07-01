Doğanın seri katili soruşturmasında Eroglu'na ret…

T24 - Doğa Derneği Başkanı Güven Eken’in Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu hakkında söylediği “Doğanın seri katili” sözlerine önce tazminat davası açan ardından da Antalya basınında yer alan benzer bir haber için suç duyurusunda bulunan Bakan Eroğlu’na Antalya Başsavcılığı’ndan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine (AHİS) atıfta bulunarak yanıt geldi.



Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin emsal kararına göre kamu adına soruşturma yapmaya gerek olmadığına karar veren Başsavcılık, bu tür haberlerden dolayı cezalandırma yoluyla yapılan müdahalenin gerekli olmadığı ve orantılılık ilkesine aykırı olduğunun altını çizdi.



Bakan Eroğlu’nun yaptığı suç duyurusuna Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AHİM)dayanarak yanıt veren Antalya Başsavcılığı kararında şu görüşlere yer verdi:



“AHİM’e göre ifade özgürlüğü demokratik bir toplumun zorunlu temellerinden birini ve toplumun ilerlemesi ve her bireyin öz güveni için gerekli temel şartlardan birini teşkil ettiğini, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) 10/2 maddesi uyarınca ifade özgürlüğünü korumak kabul gören veya zararsız ve kayıtsızlık içeren bilgiler ve fikirler için değil aynı zamanda kırıcı veya rahatsız edici olanlar için de geçerlidir.”



Savcılık, Doğa Derneği Başkanı Güven Eken’in, sözlerinin basın yoluyla kamuoyuna aktaran gazeteciler Songül Başkaya ve Adnan Çoban hakkında da soruşturmaya gerek olmadığına karar verdi.



Konuyla ilgili açıklama yapan Güven Eken’in Avukatı Berna Babaoğlu Ulutaş yaptığı açıklamada, “Bu zaten beklediğimiz, olması gereken bir karardı. Savcılığın burada ayrıca AHİM içtihatlarına atıfta bulunması oldukça olumlu ve eleştiri hakkının evrensel ölçekte kişiye tanınan bir insan hakkı olduğunun ortaya konması açısından son derece önemlidir. Kamu yararı adına çalışan kişiler yaptıklarından sorumludur ve eleştirilere de açık olmalıdır.” diye konuştu.



