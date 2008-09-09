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Yaşam

Doğanın dilini hatırlamak

Doğa Derneği Genel Müdürü Güven Eken, Bilkent Üniversitesi'nin yeni kayıt olan öğrencilerine 8-11 Eylül tarihleri arasında 'Doğanın Dilini Hatırlamak' adlı bir su

09 Eylül 2008 03:00

Doğa Derneği Genel Müdürü Güven Eken, Bilkent Üniversitesi'nin yeni kayıt olan öğrencileri için 8-11 Eylül tarihleri arasında düzenlediği Üniversite Hayatına Giriş Dersi'ne konuk konuşmacı olarak katılıyor.

Güven Eken, Doğanın Dilini Hatırlamak adlı konuşması hakkında "Doğanın yaşaması için harekete geçmek, artık her bir insan için nefes alıp vermek kadar önemli. Bu hareketi oluşturmak için gerekli bilgi, doğanın anatomisinde ve işleyişinde doğa diliyle kayıtlıdır. Bugün, modern insanın unuttuğu ana dilini, doğa dilini, yeniden hatırlamak zamanı gelmiştir" diyor.

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