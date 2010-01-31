Doğan'dan Özkök'e: Sessiz kalmasın

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan darbe iddilarıyla ilgili olarak TSK'nın ciddi bir inceleme içinde olduğunu söyledi, tartışmaların odağındaki isim 'Balyoz darbe planı'nı hazırladığı iddia edilen emekli Orgeneral Çetin Doğan ise dönemin Genelkurmay Başkanı'na yönelik olarak sitem dolu açıklamalarda bulundu.



Doğan, eski Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral Hilmi Özkök'ün, senaryo ile ilgili herhangi bir açıklama yapmamasının hazırlanan senaryonun "karanlık gibi görülmesine" yol açtığını belirtti.



Hürriyet gazetesindeki habere göre Doğan, dönemin Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Hilmi Özkök'ün sessiz kalması vatandaşın kafasında soru işaretlerine sebep oluyor.



Doğan, "Genelkurmay Başkanımız hafıza sorunu olmayan, zeki bir komutandır. Bu bulanık suyun devam etmemesi için açıklama yapması da yurttaşlık görevidir. Elinde bilgi-belge ne varsa söylemelidir. 1'inci ordu komutanlığı tarafından gerçekleştirilen senaryoya Genelkurmay Başkanlığı'ndan katılanlar oldu. Bu konuda 'harp oyunu olmamıştır' da diyebilir. Bu harp oyununa, plan seminerine niçin katılmadığını da açıklayabilir. Konunun anlaşılması için Özkök'ün konuşmasının yerinde olacağına inanıyorum" ifadesini kullandı.

