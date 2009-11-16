Doğançay'ın tablosuna rekor fiyat

Müzayedeye telefonla katılarak eseri satın alan koleksiyoner adının açıklanmasını istemedi. Doğnçay resmini 1987'de çok düşük bir fiyata sattığını söyledi.Burhan Doğançay’ın ‘Mavi Senfoni’ adlı büyük boy tablosu dün Swissotel’de düzenlenen Antik AŞ. müzayedesinde 2.2 milyon liraya satılarak bir rekora imza attı. Doğançay, yaşayan en pahalı Türk ressam oldu.1 milyon liradan açık artırmaya çıkan 162X285 cm. boyutlarındaki ‘Mavi Senfoni’ için çekişme müzayedeye telefonla katılan bir koleksiyoner ile salondaki bir koleksiyoner arasında yaşandı. 50 ile 100 bin liralık artışlarda devam eden açık artırma sonucunda ‘Mavi Senfoni’, telefonla katılan ve adının açıklanmasını istemeyen koleksiyoner tarafından satın alındı. Eserin açık artırmaya çıkış fiyatı da bir rekor. İlk kez yaşayan bir sanatçının eseri bu kadar yüksek fiyata satışa sunulmuş oldu.Müzayedede ayrıca, 700 bin lira muhammen bedelle satışa çıkan Fahrelnissa Zeid’in ‘Londra’ adlı tablosu 1 milyon 50 bin liraya satılarak bir Zeid rekoru kırıldı. Ömer Uluç’un ‘Levni’ tablosu ise 425 bin liraya satıldı.Doğançay’ın Mavi Senfoni’si Sultanahmet Camii’ndeki İznik çinilerini anlatıyor. Satış öncesi, Milliyet’in pazar ekinde yayımlanan söyleşisinde Doğançay şunları anlatıyordu: “Bu tarihi bir resim. 1987 tarihli bir eser. O yıl Türkiye’de bienaller başlamıştı. İlk İstanbul bienalinde yer aldı bu resim. En büyük ebattaki tuvalim ‘Mavi Senfoni’ aslında Sultanahmet Camii’nin içini gösteriyor. Sultanahmet’i nasıl yaparım diye yıllarca düşündüm ve aklıma içindeki mavi İznik çinileri geldi. Bunları tuvale yansıttım. Osmanlı dönemini yansıtan en önemli eserim bu eser üzerinde iki-üç yıl düşündüm, iki-üç ayda bitirdim. Bu resmi 1987’de bir koleksiyonere sattım. Çok da düşük bir fiyata sattım. O zaman yatırdığı para 5 ise bugün 500. Öyle şeyler oluyor ki 100 dolara sattığım bir resim bazen 50 bin dolara gidebiliyor. Resmimi zamanında alanlar ileriyi gören insanlar. 1 milyon liranın çok üzerinde satılması gereken bir resim bu. Resmim satılmazsa Türkiye için bir felaket olur. Resmim satılmazsa bence Türkiye sanat meselesini kapatsın.”Doğançay, “Bir resme değer nasıl biçilir” sorusu üzerine ise şu yanıtı veriyor: “Bu işin eksperleri var. Bir fiyat belirlerken sanatçının hangi müzelere girdiği, hangi koleksiyonerlere resim sattığı hakkında kaç kitap yazıldığı, nerelerde sergi açtığına bakılır. Bir resim satın alırken de bunlara bakılmalı. Bu tür resimlerin fiyatları hiç düşmez. Eğer siz sadece mobilyaya, salona uyuyor diye bir resim satın alırsanız o resmi çocuklarınız 10 yıl sonra yakar.”