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Ekonomi

Doğan Yayın Holding, Star TV'nin satışı için görüşmelere başlıyor İSTANBUL (A.A) 

03 Ekim 2011 13:07

-Doğan Yayın Holding, Star TV'nin satışı için görüşmelere başlıyor İSTANBUL (A.A) - 03.10.2011 - Doğan Yayın Holding, Dolaylı bağlı ortaklıkları Işıl Televizyon Yayıncılık A.Ş'nin (Star TV) hisse senetlerinin tamamının satışı ve devri konusunda Doğuş Yayın Grubu ile görüşmelere başlanıldığını duyurdu. Doğan Yayın Holding A.Ş'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan özel durum açıklamasında, dolaylı bağlı ortaklıkları Işıl Televizyon Yayıncılık A.Ş'nin (Star TV) 391 milyon 500 bin lira olan ödenmiş sermayesinin yüzde 99,99'unu temsil eden beheri 1 lira nominal değerli hisse senetlerinin tamamının satışı ve devri konusunda Doğuş Yayın Grubu ile görüşmelere başlanıldığı belirtildi. Söz konusu görüşmelerin bahsi geçen hisse senetlerinin satışı ve devri ile sonuçlanabileceği gibi; görüşmelerin sonucunda hisse senetlerinin satışı ve devrinin gerçekleşmeyebileceği kaydedilen açıklamada, şunlar ifade edildi: ''Bu vesile ile Şirketimiz kaynaklı olmayan haberlere itibar edilmemesi gerektiği hususunu bir kez daha hatırlatmak isteriz. Konu ile ilgili yeni bir durum ortaya çıktığı takdirde ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak kamuya açıklama yapılacaktır. Hatırlanacağı üzere, Şirketimizin ve bağlı ortaklıklarının yeniden yapılandırılmasına yönelik olarak, Şirketimize yeni ortaklar alınması ve/veya bağlı ortaklıklarımızdaki ortaklık paylarının tamamen veya kısmen satılması, varlık satışı yapılması, hisse değişimi veya stratejik ortaklıklar kurulması da dahil olmak üzere, muhtelif işbirliği olanaklarının araştırılması konularında çalışmalar yapıldığı, daha önce muhtelif defalar kamuya açıklanmıştı.''

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