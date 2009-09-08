Doğan Yayın Holding açıklamasının tam metni

Maliye'nin 3.76 milyar liralık vergi ve caza hesapladığı Doğan Yayın Holding'in yaptığı açıklmanın tam metni:



Doğrudan ve dolaylı bağlı ortaklıklarımız Doğan TV Holding A.Ş., D Yapım Reklamcılık ve Dağıtım A.Ş., Doğan Prodüksiyon Hizmetleri A.Ş. ile Alp Görsel İletişim Hizmetleri A.Ş.'nin 2005, 2006 ve 2007 hesap dönemlerine ait 10.08.2009 ve 25.08.2009 tarihli 15 adet Vergi İnceleme Raporu'nun, Maliye Bakanlığı Gelirler Kontrolörleri tarafından adı geçen Şirketlerimize tebliğ edildiği dün akşam saat 18:00 itibariyle öğrenilmiştir. Söz konusu Vergi İnceleme Raporları; 1.877.454.857,-TL tutarında vergi aslı, 1.877.454.857,-TL tutarında vergi ziyaı cezası, 60.000,-TL tutarında usulsüzlük cezası ve 282.173,-TL özel usulsüzlük cezası içermektedir.

Vergi İnceleme Raporları'nda özetle;

1- Bağlı ortaklıklarımız arasındaki hisse değişim işlemlerinde, yönetim kontrolünün değişmemiş olduğu gerekçe gösterilmek suretiyle, hisse değişim işlemlerinin Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20'inci maddelerine uygun olmadığı; söz konusu işlemlerin sıradan hisse satış işlemi olduğu; bu çerçevede hisse devir işlemlerinin aktife kayıtlı değer yerine "Vergi İnceleme Raporu" ile belirlenen "emsal değer"den yapılması gerektiği iddia edilerek, saptanan "emsal bedelle" "defter değeri" arasındaki fark üzerinden Kurumlar Vergisi matrah farkı hesaplanarak cezalı Kurumlar Vergisi ile,

2- Sıradan hisse satışı olduğu iddia edilen söz konusu işlemler ile ilgili olarak ayrıca, "Vergi İnceleme Raporu" ile belirlenen "emsal değer" esas alınmak ve bu değer üzerinden hesaplanmak suretiyle cezalı Katma Değer Vergisi (KDV),talep edilmektedir.

Vergi İnceleme Raporları'nda yer alan söz konusu iddialara karşı görüşümüz ise şu şekildedir;

1- Vergi inceleme raporunda eleştiri konusu yapılan hisse değişimi işlemlerinde, iddia edildiğinin aksine, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20'nci maddelerinde yer alan şartlar eksiksiz olarak yerine getirilmiştir. Vergi İnceleme Raporları'nda, Kurumlar Vergisi Kanunu'nda yer almayan şartların öne sürüldüğü ve genel kabul görmüş yaklaşımların ötesine geçilerek kişisel değerlendirmelere ağırlık verildiği gözlemlenmektedir. Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20'inci maddelerinde yönetim değişikliği olmayan hisse değişimi işlemlerinin istisnadan yararlanamayacağı yönünde bir düzenleme bulunmamaktadır.

2- Senede bağlanmış hisselerin satışında KDV hesaplanması;

a. Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 17/4-g maddesinde, hisse senedi teslimlerinin KDV'den istisna olduğu net olarak hüküm altına alınmıştır. Dolayısıyla tamamen karşılıklı hisse değişimi yapılarak gerçekleştirilen hisse senedi (ilmühaber) teslimi işleminde de KDV uygulanmaması gerektiği açık bir yasa hükmüdür. Maliye Bakanlığı'nın 232 sayılı GVK Genel Tebliği'nin 5'inci Bölümünde, "Geçici İlmühaberler" ile ilgili olarak; "bilindiği üzere geçici ilmühaberler anonim şirketler tarafından hisse senetlerinin yerini tutmak amacıyla çıkartılan menkul kıymetlerdir" denilmektedir. Söz konusu Tebliğ'de ilmühaberler, sahiplerine genel kurul toplantılarına katılmak, oy kullanmak, kar payı almak vb. pay sahipliği haklarını kazandıran hisse senedi hükmünde menkul kıymetler olarak tanımlanmaktadır. Oysa, Vergi İnceleme Rapor'unda ilmühaberlerin kıyas yoluyla hisse senedi hükmünde sayılmayacağı iddia edilerek, hisse değişimi işlemi sıradan bir satış işlemi olarak değerlendirilmek suretiyle KDV'ye tabi tutulmuştur.

b. Genel kabul görmüş ve yerleşik uygulamalar dikkate alındığında, ilmühabere bağlanmış hisselerin değişiminde KDV hesaplanması gerektiği yönünde bir yorumla bilgimiz dahilinde ilk kez karşı karşıya kalınmaktadır,

Daha önce de kamuya açıkladığımız üzere; köklü bir şirketleşme kültürüne ve gelişmiş bir sermaye piyasasına sahip Ülkemizde, senede/ilmühabere bağlanmış hisselerin satışında KDV hesaplanması yönünde yapılacak yorumların, özellikle dış finansman ve kaynak ihtiyacının arttığı bir dönemde Ülkemiz için olumsuz sonuçlarının olması kaçınılmazdır. Yurt dışında yerleşik yabancı yatırımcıların özellikle son beş yılda Ülkemize önemli yatırımlar yaptığı ve bu kapsamda, iştirak hissesi satın almak suretiyle, birçok şirketimize iştirak ettiği bilinmektedir. Vergi İnceleme Raporu'ndaki iddia kabul gördüğü takdirde, son beş yılda iştirak hissesini satmış birçok gerçek ve tüzel kişi için vergi matrah farkı ve vergi ziyaı cezası hesaplanması gündeme gelecektir.

Sonuç olarak tekraren önemle vurgulamak gerekirse; Vergi İnceleme Raporları'nda eleştiri konusu yapılan uygulamaların, yasal düzenlemelere ve Maliye Bakanlığı'nın tebliğ, sirküler ve muktezalarına uygun olduğu düşünülmektedir.

Vergi İnceleme Raporları'nda yer alan tüm iddialara karşı, uzlaşma dahil, her türlü yasal hak adı geçen bağlı ortaklıklarımız tarafından kullanılacaktır. Konuya ilişkin gelişmeler oldukça kamuya açıklanacaktır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul'un Seri: VIII, No: 54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu; bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konu ile ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Saygılarımızla,

Murat Doğu Soner GEDİK

Koordinatör Yönetim Kurulu Üyesi