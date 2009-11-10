Doğan Yayın 'gazete satışı' haberlerini yalanladı

Doğan Yayın Holding, doğrudan ve dolaylı bağlı ortaklıkları nezdinde faaliyet gösteren bazı gazetelerin satıldığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi. 826 miyon liralık cezanın terkini aleyhine açılan dava da ertelendi.



Doğan Yayın Holding (DYH), 2002-2006 hesap dönemlerine ilişkin olarak şirkete tebliğ edilen 826 milyon lira vergi ve ceza ihbarnamelerinin terkini amacıyla halkalı Vergi Dairesi aleyhine açılan davanın ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.



Şirketten KAP'a yapılan açıklamada Vergi Dairesi'nin "reddi hakim" talebinde bulunması nedeniyle duruşmanın ertelendiği belirtildi.



İMKB'den KAP'a sabah yapılan açıklamada, DYH hisselerinin, vergi cezasına ilişkin bugün yapılacak duruşmanın sonucu duyuruluncaya kadar işleme kapalı kalacağı duyurulmuştu.

Doğan Yayın Holding ile Alman Axel Springer arasında Doğan Gazetecilik'in satışı konusunda işlem olduğu yönündeki bir habere bağlı olarak işlem sırası geçici olarak kapatılan Doğan Gazetecilik hisseleri, yeniden işleme açılmasının ardından yüzde 5.29 civarı primli seyrediyor.



Gazetelerde yer alan bir haberde, Doğan Grubu'nun Hürriyet dışındaki 5 gazetesini satmak için görüşmelerde bulunduğu; Milliyet, Vatan, Posta, Radikal ve Fanatik gazetelerinin Almanlara geçeceği belirtilmiş, haberin ardından Reuters'a açıklamada bulunan Doğan Yayın Holding sözcüsü ise, Alman Axel Springer ile Doğan Gazetecilik'in satışı konusunda işlem olmadığını söylemişti.



Satış haberlerine yalanlama



Sözcü, Reuters'a yaptığı açıklamada, "Axel Springer ile Doğan Yayın Holding arasında Doğan Gazetecilik varlıklarının satışına ilişkin herhangi bir satış işlemi yok" dedi.



Doğan Yayın Holding tarafından yayımlanan açıklamada da, medyada çıkan haberlere ilişkin olarak şunlar kaydedildi:



''Bugün bir kısım medyada, doğrudan ve dolaylı bağlı ortaklıklarımız nezdinde faaliyet gösteren bazı gazetelerin satıldığı yönünde haberler yer almıştır. Mevcut durum itibariyle, söz konusu haberler gerçeği yansıtmamakta olup, daha önce konuya ilişkin olarak yapılan açıklamalar dışında, mevcut durum itibariyle kamuya açıklama yapılmasını gerektirecek herhangi bir durum bulunmamaktadır.''



Satış konusundaki haberin ardından Doğan Holding, Doğan Yayın Holding, Doğan Gazetecilik ve Hürriyet Gazetecilik hisseleri ilk seans başlangıcında işleme açılmamıştı.



Haberde şöyle denildi: "Aydın Doğan'a ait Doğan Gazetecilik çatısı altındaki 5 ulusal günlük gazete Alman medya devi Axel Springer'e satılıyor. Geçtiğimiz ay grup gazetelerinin bazılarını satmak için görüşmelere başladığını açıklayan Doğan Gazetecilik, Axel Grubu ile gazetelerin satışı konusunda uzlaştı.



Doğan Gazetecilik tarafından yayınlanan ve toplam tirajı 1 milyon 200 bini aşan Milliyet, Vatan, Posta, Radikal ve Fanatik gazetelerinin yönetimi Alman Axel Grubu'na geçecek. Bu satış sonrası Doğan Ailesi'nin yazılı basındaki gazeteleri Hürriyet ve Referans olacak. Bunun dışında Kanal D, Star TV, Cnn ve D- Smart ise halen Doğan Grubu'nda..."



Doğan Holding Ekim sonunda yaptığı açıklamada, bağlı ortaklığı Doğan Yayın'da hisse satma, hisse değişimi veya stratejik ortaklık da dahil muhtelif işbirliğini yönelik çalışmalara başlama kararı aldığını bildirmişti.