-DOĞAN TV HOLDİNG'E VERGİ İHBARNAMESİNE YÜRÜTMEYİ DURDURMA İSTANBUL (A.A) - 20.09.2010 - Doğan TV Holding'e tebliğ edilen 1 milyar 47 milyon liralık vergi/ceza kararının yürütmesinin durdurulması talebinin Danıştay tarafından kabul edildiği bildirildi. Doğan Yayın Holding A.Ş'nin, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamasına göre, bağlı ortaklık Doğan TV Holding A.Ş'nin talebi uygun bulunarak, vergi/ceza ihbarnamesinin yürütmesinin durdurulduğu vurgulandı. Açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Doğan TV Holding A.Ş'ye tebliğ edilen 1 milyar 47 milyon 915 bin 388 lira tutarındaki 2 numaralı vergi/ceza ihbarnamesine dayanak teşkil eden İstanbul 3'üncü Vergi Mahkemesi kararının Doğan TV Holding aleyhine sonuçlanan kısmına ilişkin olarak, Doğan TV Holding'in yürütmenin durdurulması talebinin Danıştay tarafından kabul edildiğine ilişkin karar bugün Borsa'nın birinci seans kapanışının ardından öğleden sonra şirket avukatlarınca teslim alınmıştır.'' Bu aşamada, sözü edilen vergi/ceza ihbarnamesinin ödenmesinin söz konusu olmadığı, davanın esastan görüşülmesine ise ayrıca devam edileceği belirtilen açıklamada, Doğan TV Holding tarafından, 2006 yılı Hesap Dönemi Kurumlar Vergisi ve Cezası ile ilgili toplam 713 milyon 304 bin 328 lira tutarındaki davanın Doğan TV Holding aleyhine sonuçlandığının kamuya açıklandığı hatırlatıldı. Açıklamada, 713 milyon 304 bin 328 lira ve bunun için hesaplanan 334 milyon 611 bin 60 lira tutarındaki gecikme faizi/karar harcını içeren toplam 1 milyar 47 milyon 915 bin 388 lira tutarındaki vergi/ceza ihbarnamesinin, Doğan TV Holding'in aleyhine neticelenen vergi dava sonucunun yürütmesinin durdurulması talebini de içerecek şekilde temyiz edildiğinin de kamuya açıklandığı ifade edildi. Doğan TV Holding ve bağlı ortaklıklarında ''kısmen lehte ve kısmen aleyhte'' sonuçlanan diğer davalarla ilgili olarak henüz taraflarına yazılı bir tebligat yapılmadığı kaydedilen açıklamada, yazılı tebligat yapıldığı takdirde ayrıca açıklama yapılacağı duyuruldu.