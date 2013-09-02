Doğan TV Holding'den Digiturk için 742 milyon dolarlık teklif

Doğan Yayın Holding'ten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, Krea İçerik Hizmetleri'nin(Digiturk) Çukurova'ya ait yüzde 53 oranındaki paylarının satın alınması amacıyla, şirketin net nakit (borç) düzeyinin "sıfır" olduğu varsayımı ile Çukurova Holding'e bağlayıcı olmayan teklif verildiği ifade edildi.

hurriyet.com.tr'de yayımlanan habere göre, söz konusu teklifin tutarının yüzde 53 hisse için 742 milyon dolar olduğu belirtilen açıklamada, bu teklifin şirketin yüzde 100 hissesi için 1.4 milyar dolarlık değere tekabül ettiği ifade edildi.

Futbolda Süper Lig yayın haklarını da elinde bulunduran Digiturk'te Çukurova Holding'in yüzde 53, Providence Equity Partners fonunun ise yüzde 47 hissesi bulunuyor.

Çukurova Holding'in İnterbank protokolünden kaynaklanan borçlarını tahsil etmek amacıyla grubun medya aktiflerinin yönetimini devralan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Digiturk'ü daha yüksek bir fiyattan satabileceğini belirten Çukurova Holding'e satış için süre tanımıştı.

TMSF'nin satışa çıkardığı Digitürk'e ilk teklifi 530 milyon dolarla Türk Telekom vermişti.