-DOĞAN TV HOLDİNG PROTOKOL LİSTESİ YENİLENDİ ANKARA (A.A) - 28.09.2010 - Doğan TV Holding'in protokol listesi yenilendi. Doğan TV Holding'den yapılan yazılı açıklamada, Doğan TV Holding bünyesindeki Kanal D, Star TV, CNN Türk, Doğan Radyolar Grubu, D Prodüksiyon ve Doğan Music Company şirketlerinin başında İrfan Şahin'in üst yönetici (CEO) olarak görev yaptığı ifade edildi. Açıklamaya göre, Doğan TV Holding'in yenilenmiş protokol listesi şöyle: İrfan Şahin/Doğan TV Holding CEO Pelin Diştaş Yaşaroğlu/Kanal D Genel Yayın Yönetmeni Çağatay Önal/Star TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ali Birand/CNN Türk Genel Yayın Yönetmeni Sezgin Onat/Doğan Radyo Grubu Başkanı.