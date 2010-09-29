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DOĞAN TV HOLDİNG PROTOKOL LİSTESİ YENİLENDİ ANKARA (A.A)

29 Eylül 2010 00:04

-DOĞAN TV HOLDİNG PROTOKOL LİSTESİ YENİLENDİ ANKARA (A.A) - 28.09.2010 - Doğan TV Holding'in protokol listesi yenilendi.  Doğan TV Holding'den yapılan yazılı açıklamada, Doğan TV Holding bünyesindeki Kanal D, Star TV, CNN Türk, Doğan Radyolar Grubu, D Prodüksiyon ve Doğan Music Company şirketlerinin başında İrfan Şahin'in üst yönetici (CEO) olarak görev yaptığı ifade edildi.  Açıklamaya göre, Doğan TV Holding'in yenilenmiş protokol listesi şöyle: İrfan Şahin/Doğan TV Holding CEO Pelin Diştaş Yaşaroğlu/Kanal D Genel Yayın Yönetmeni  Çağatay Önal/Star TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ali Birand/CNN Türk Genel Yayın Yönetmeni  Sezgin Onat/Doğan Radyo Grubu Başkanı.

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