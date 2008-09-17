Doğan: Tartışmanın bitmesi Erdoğan'a bağlı

Doğan Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Doğan, hükümetle grubu arasında süren tartışmalarla ilgili Reuters'e açıklamalar yaptı.





Aydın Doğan, Deniz Feneri davasının ardından, Başbakan Tayyip Erdoğan'la yaşanan tartışmaların nereye kadar süreceğinin kendisine bağlı olmadığını, bunu hükümetin demokrasiye bağlılığının belirleyeceğini söyledi.



Doğan Reuters'la yaptığı söyleşisinde bu konudaki bir soru üzerine, "Nereye kadar gideceği benim elimde değil, ben bilmiyorum. Benim yönümden siyasi iktidarın demokrasiye bağlılığı bunun nereye kadar gideceğini gösterecektir" dedi ve ekledi:



"Hukukun içinde kaldığımız sürece benim için şu anda da bir problem yok. Ben yine yarın hükümet güzel bir şey yapsa, yine 'güzel yaptı' diye yazacağım, yine Avrupa Birliği girişimlerini destekleyeceğim, yine bütçe girişimlerine destek olacağım, yine Kıbrıs konusunda destek olacağım ama siyaseten haksızlık, yolsuzluk olan şeyleri çekinmeden yazacağım."



Yolsuzluklar konusunda tolerans göstermeyeceğinin altını çizen Doğan, "Bu konuda beni önlemek için önüme çıkacak hiç bir engelden korkmayacağım, şövalyelik etmiyorum yanlış anlaşılmasın. Benim işim bu..." dedi.



YATIRIMCI ZARAR GÖRÜYOR



Hükümetin Doğan Grubu'nun üzerine gelmesinin ardından grup şirketlerindeki küçük yatırımcının zarar gördüğüne dikkat çeken Doğan şunları söyledi:



"Doğan Grubu 24 bin adam çalıştırıyor. Binlerce küçük yatırımcısı var Avrupa'dan Amerika'ya kadar. Hükümetin bu şekilde üzerime gelmesi sermaye piyasalarında benim hisselerimi baskı altında tuttu. Hisse senetlerim ciddi değer kaybetti, yani genelde normal kayıpların ötesinde değer kaybetti. Buna küçük yatırımcılar adına üzülüyorum. Ama diyorum ki şirketlerimizin yapısı gayet sağlamdır iyi yönettiğimizi düşünüyorum. Bu geçecektir ama bir yılda mı iki yılda mı onu bilmiyorum, fakat grubuma ve şirketlerime güveniyorum. Ben Rusya'dan Amerika'ya kadar ortağı olan bir yayın grubuyum. Uluslararası standartlarda yönetmeye çalışıyoruz. Gayet şeffafız. Belki bu baskılar bizi daha temkinli olmaya itecek."



RAFİNERİ KONUSUNU HUKUK ÇÖZECEK



Doğan ayrıca " bizim peşin verilmiş bir hükmümüz ve siyasi iktidara karşı bir husumetimiz yok" dedi.

Doğan, Petrol Ofisi Ceyhan'da rafineri lisansı alamaması konusunda da "Önüme bir takım zorluklar çıkarıyorlar ama onların hepsini hukuk yoluyla çözeceğime inanıyorum" dedi.



