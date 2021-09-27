Doğan Şentürk'ten RTÜK Başkanı Şahin'e tehdit yanıtı: Neden suç duyurusunda bulunmadığını merak ediyorum

FOX Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk, bir gazeteye verdiği röportajda kendisi tarafından tehdit edildiğini öne süren RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'e yanıt verdi. Şentürk, "Eğer Sn. Başkan bu sözlerimi bir tehdit olarak algılıyorsa, neden suç duyurusunda bulunmadığını da merak ediyorum" dedi.

Şentürk, Twitter hesabından bir gazeteye verdiği röportajda kendisi tarafından tehdit edildiğini öne süren RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'e yanıt verdi.

''Lüzum üzerine…'' notuyla paylaştığı açıklamasında sözlerinin tehdit olmadığını belirten Şentürk, Şahin'in sözlerini tehdit olarak algıladıysa neden şikâyetçi olmadığını sordu.

Şentürk'ün açıklaması şöyle:

"RTÜK Başkanı Sn. Ebubekir Şahin bir gazeteye verdiği röportajında kendisini tehdit ettiğimi belirtmiştir. Tehdit olarak saydığı konuşmamı FOX Ana Haber'de değil, 30 Ağustos Pazartesi günü "İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat" programında yaptım. "Sayın RTÜK Başkanı çifte standartlar ve adil olmayan cezalar karışında vicdanen rahat mı?" dedim. Bunu FOX Haber Genel Yayın Yönetmeni kimliğimin yanı sıra Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin Başkan Yardımcısı kimliğimle ve Basın Yüksek Kurulu Üyesi kimliğimle söylediğimi de dile getirdim. Yayın kaydı RTÜK'ye ve Youtube'da da mevcut. İzlemesini öneriyorum. Eğer Sn. Başkan bu sözlerimi bir tehdit olarak algılıyorsa, neden suç duyurusunda bulunmadığını da merak ediyorum..."