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Doğan Öz'ün Mücadelesi: Sosyal Haklar Derneği'nden suikastin 44. yılında 'Savcı Öz' paneli

Panele konuşmacı olarak Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan da katılacak

23 Mart 2022 20:42

T24 Haber Merkezi

Sosyal Haklar Derneği (SHD), 24 Mart 1978’de düzenlenen suikastle katledilen Ankara Cumhuriyet Savcı Yardımcısı Doğan Öz’ü, öldürülüşünün 44. yıldönümünde özel bir panel ile anıyor.

Devlet içindeki “kontrgerilla” yapılanmasına karşı dava açma hazırlığı yaparken katledilen Doğan Öz için düzenlenen panelin açılış konuşmasını Sosyal Haklar Derneği Yönetim Kurulu üyesi Avukat Ş. Can Atalay yapacak. Panele konuşmacı olarak Türkiye Barolar Birliği Başkanı R. Erinç Sağkan ile gazeteciler Berivan Tapan ve Barış Terkoğlu katılacak.

Yarın (24 Mart 2022) Perşembe) saat 18.30’da başlayacak olan panel, Kadıköy Yeldeğirmeni’ndeki Rasim Paşa Mahallesi Duatepe Sokak 61 numaradaki Tasarım Atölyesi Kadıköy adresinde yapılacak.

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