“Doğan Medya’nın işgali” davası ertelendi

FETÖ’nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde Bağcılar'daki Doğan Medya Center'ın işgal edilip yayınının kesilmesi ve çıkan olaylarda bir kişinin şehit edilmesine ilişkin 3'ü tutuklu, 19 sanığın yargılandıkları davanın ikinci duruşmasında tutuklu sanıkların savunmaları için ek süre istemeleri nedeniyle, mahkeme heyeti duruşmayı 7 Ağustos'a erteledi.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar eski yüzbaşılar Erdal Şeker, Süleyman Ahmet Kaya ve Mehmet Akif Aslan ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme Başkanı Abdurrahman Orkun Dağ, iddianamelerin eline ulaşmadığını iddia eden tutuklu 3 sanığa savunmaları için süre isteyip istemediklerini sordu. Tutuklu sanıklar, mahkeme heyetinden savunmaları için süre talep etti. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların savunmalarını yapmadan müştekileri dinlemenin yargılamaya bir katkı yapmayacağı kanaatine vardıklarını belirterek duruşmayı 7 Ağustos'a erteledi.

Heyet, tutuklu sanıklar eski yüzbaşılar Erdal Şeker, Süleyman Ahmet Kaya ve Mehmet Akif Aslan'ın savunmalarının alınmamış olması, mevcut delil durumu ve üzerine atılı suçları dikkate alarak sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi.

İstenen cezalar

İddianamede sanıkların, "cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek'', ''cebir ve şiddet kullanarak TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya TBMM'nin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etmek'', ''cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek'' suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ve ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan beşer yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

Sanık Süleyman Ahmet Kaya'nın, Vedat Barceğci'nin ölümü nedeniyle "kasten öldürme" suçundan müebbet ile "silahla tehdit", 9 kez uygulanmak üzere "kasten öldürmeye teşebbüs", "basın ve yayın organının yayınının hukuka aykırı şekilde engellenmesi" suçlarından 125 yıldan 215 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenen iddianamede, sanık Mehmet Akif Aslan'ın "silahla tehdit", iki kez uygulanmak üzere "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 12 yıldan 39 yıla kadar, sanık Erdal Şeker'in de "silahla tehdit" ve "basın ve yayın organının yayınının hukuka aykırı şekilde engellenmesi" suçlarından 4 yıldan 12,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları öngörülüyor.

İddianamede, sanık 14 erin çeşitli suçlardan dörder yıldan 200'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilirken, 2 sanık astsubay için başka suçlardan cezalandırılma istenmiyor.

Yayın kesilme emrini eski Albay Gerehan verdi

İddianamede, darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz gecesi ana darbe davasının sanıklarından eski Albay Ahmet Zeki Gerehan'ın, tutuklu sanık yüzbaşılar Erdal Şeker, Süleyman Ahmet Kaya ve Mehmet Akif Aslan'a sıkıyönetim ilan edildiğini bildirerek, CNN Türk'ün binasının boşaltılması ve yayının kesilmesi emrini verdiği vurgulanıyor.

Talimat doğrultusunda sanıklar Kaya, Şeker ve Aslan ile sanık 14 erin helikoptere binerek, Doğan Medya Center'a intikale geçtikleri anlatılan iddianamede, helikopterde bulundukları sırada sanık yüzbaşıların, erlere şarjör takmaları, tüfeğin kayışını ellerine dolamaları, eğer tüfeklerini almak isteyen olursa çekinmeden vurmaları emrini verdikleri kaydediliyor.

Sanık 3 erin, daha önce hiç görmedikleri, kendi birliklerinden olmayan ve emir komutası altında bulunmadıkları yüzbaşılara darbe girişiminin tüm açıklığı ile ortaya çıktığı bir saat diliminde piyade tüfeklerini teslim ettikleri belirtilen iddianamede, sanık astsubayların ise darbecilerden aldıkları talimat doğrultusunda emrinde bulunan askerleri (sanık erler) nizamiye bölgesine güvenlik amacıyla götürdüğü ve burada mevzilendirdiği aktarılıyor.