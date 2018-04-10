Doğan Medya'nın devir teslim töreninde adı geçen 'sevilmeyen' avukat kim?

Cumhuriyet yazarı Çiğdem Toker, bünyesinde Hürriyet, Posta gazeteleri ve CNN Türk, Kanal D gibi televizyon kanallarını da bulunduran Doğan Medya Grubu'nun 9 Nisan'da gerçekleşen devir teslim töreninde Erdoğan Demirören'in, "Aydın Bey ne kadar sevmese de hukuk işleri için de avukat Fatih Savaş Bey ve ekibine de teşekkür ederim" sözlerindeki 'sevilmeyen' avukata dikkatleri çekti. Toker, "isim benzerliği değilse" notunu düşerek, "Aydın Bey’in sevmediği” avukat Fatih Savaş kim diye merak ettiğinizde, Turkuvaz Medya Grubu Hukuk Grup Başkanı’nın adının Fatih Savaş olduğu bilgisine ulaşıyorsunuz" dedi.

Avukat Savaş'ın, geçen yılki genel kurulda Televizyon Yayıncıları Derneği Genel Sekreterliği’ne seçildiğini ve daha önce aynı derneğin saymanı olduğnuu ifade eden Toker, "Bu durumda Demirören’in teşekkür ettiği, yani Doğan Medya satış müzakerelerinde emeği geçtiği anlaşılan avukat Fatih Savaş’ın, Turkuvaz Medya Grubu Hukuk Başkanı ile aynı kişi olup olmadığının yanıtı, şüphesiz bu devri farklı bir boyuta taşır" diye yazdı.

Çiğdem Toker'in, "Devir teslim töreninde adı geçen sevilmeyen avukat kim?" başlığıyla (10 Nisan 2018) yayımlanan yazısı şöyle:

Doğan Medya’nın Demirören Grubu’na satışı konusunda, kolayca anlaşılabilir net rakamlar “okumak” kolay görünmüyor. Halka açık şirket olması nedeniyle, bu konuda Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderilen ilk bildirimde görüşmelerin “890 milyon dolar hisse değeri üzerinden yapıldığı” belirtilmişti.

KAP’a 6 Nisan’da yapılan açıklamada ise imzalandığı açıklanan hisse satış sözleşmesinin 916 milyon dolar karşılığında nakden ve peşin olduğu duyuruldu.

612 milyon dolar blokeli

Aydın Doğan ile Yıldırım Demirören’in birer konuşma yaptığı dünkü devir teslim töreninde, Doğan, “Ay sonuna kadar sorumluluk bizim üzerimizde” dedi.

Bu ifade, KAP’a yapılan açıklamada satış tutarının 612 milyon dolarlık kısmı üzerinde “blokaj” olduğu, sözleşmedeki “kapanış” koşullarının sağlanmasıyla bu blokajın çözüleceği ibaresiyle örtüşüyor. Yanı sıra, bir de resmi kurumlardan gerekli yasal izinlerin alınmasından söz ediliyor ki, bu ifadeden de yasal olarak Rekabet Kurumu ile RTÜK kastediliyor olmalı.

Ulaştığımız kulis bilgilerine göre bu satışta, Demirören Grubu, büyük kısmı televizyon şirketinin olmak üzere medya grubunun borçlarını da üstlendi. Yani satış rakamına Doğan Medya’nın borçları da dahil.

Fakat ifade özgürlüğü, demokrasi, iş dünyası, bankacılık ve sermaye piyasaları gibi çok başlıkta önem taşıyan bu satışta açıklık kazanmayan konular mevcut.

Kredi dışındaki tutar öz kaynak mı?

- Bunlardan biri satın almanın finansmanında kullanılan banka kredisi dışında kalan kısım. Eğer -bize göre hâlâ bir kamu bankası olan- Ziraat Bankası’ndan sağlanan finansman 675 milyon dolar ise, Demirören Grubu’nun kalan 200 milyon dolar üzerindeki kısmı, öz kaynaklarıyla mı yoksa bir başka finansman kaynağıyla mı karşıladığı...

Dün yapılan tören konuşmalarında bu sorunun yanıtı yoktu.

Fakat Yıldırım Demirören’in konuşmasında bambaşka bir ayrıntı dikkat çekiyordu.

Ona gelmeden önce Ziraat Bankası’nın, günlerdir yazılıp çizilmesine rağmen şu ana dek sağlandığı yazılan krediye dair hiçbir açıklama yapmadığını vurgulayalım.

Sözgelimi dün yurtdışından sağlanan 1 milyar doların üzerindeki bir sendikasyon kredisi için yazılı açıklama yapan banka, bu önemli konuda suskunluğunu koruyor. (Aradığım bankanın kurumsal iletişim bölümü, bu konuda herhangi bir talimat almadıklarını söylemekle yetindi.)

"Aydın Bey sevmese de"

- Dünkü törende dikkat çeken ifadeye gelelim: Demirören, başta ailesi olmak üzere konuşmasının teşekküre ayırdığı bölümü ilginç bir cümleyle sonlandırdı:

“Aydın Bey ne kadar sevmese de hukuk işleri için de avukat Fatih Savaş Bey ve ekibine de teşekkür ederim.”

“Aydın Bey’in sevmediği” avukat Fatih Savaş kim diye merak ettiğinizde -eğer isim benzerliği değilse - Turkuvaz Medya Grubu Hukuk Grup Başkanı’nın adının Fatih Savaş olduğu bilgisine ulaşıyorsunuz.

Geçen yılki genel kurulda Televizyon Yayıncıları Derneği Genel Sekreterliği’ne seçilmiş. Daha önce aynı derneğin saymanıymış.

Bu durumda Demirören’in teşekkür ettiği, yani Doğan Medya satış müzakerelerinde emeği geçtiği anlaşılan avukat Fatih Savaş’ın, Turkuvaz Medya Grubu Hukuk Başkanı ile aynı kişi olup olmadığının yanıtı, şüphesiz bu devri farklı bir boyuta taşır.