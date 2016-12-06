Doğan Medya Grubu'ndan çalışanlarına sosyal medya uyarısı

Doğan Medya Grubu, DHA muhabirlerinin tümüne sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlara dikkat etmelerini belirten bir ‘uyarı’ yazısı gönderdi. Yazıda uyarıları dikkate almayan muhabirler hakkında “Gerekli yaptırımların uygulanmasının kaçınılmaz olacağı” vurgulandı.

Gazete Karınca’da yer alan habere göre, sosyal medya paylaşımlarının “Yanlış anlaşılmalara ve istismara müsait hale geldiği” belirtilen genelgede, sosyal medyayı kullanan muhabirlerin şu hususlara dikkat etmeleri gerektiği belirtildi:

“Sosyal medyayı kullanan tüm arkadaşlarımızın bütün bu hususlara dikkat etmeleri, Grubun tüzel kişiliğine olumsuz yansımaları olabilecek, yazılı veya görsel medyada özellikle siyasi sosyal ve ekonomik içerikteki paylaşım veya imalara yer vermemeleri önem taşımaktadır.”

Genelgede “Gerekli özeni göstermeyen arkadaşlarımız hakkında gerekli yaptırımların uygulanması kaçınılmaz olacaktır” denildi.

Emin Çapa'nın tweeti tepkiye yol açmıştı

CNN Türk'ün ekonomi muhabiri Emin Çapa'nın doların rekor artışı sonrası kişisel Twitter hesabından yaptığı bir paylaşım tepkiye yol açmıştı. Çapa, tweetinde şunları yazmıştı:

"Dolar 3.46'yı aştı. Ne oldu, dolar sevgisi vatan sevgisini geçti mi? "Tankların önüne yatarız, dolarımızı satmayız" mı? Kahramanlar nerede?"

Çapa, gelen tepkiler üzerine, 169 bin kullanıcının takip ettiği Twitter hesabını korumaya almış ve yazdıklarının yanlış anlaşıldığını savunmuştu.