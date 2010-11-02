-DOĞAN: KOLAY TESLİM OLMAM KONYA (A.A) - 01.11.2010 - Konyaspor Teknik Direktörü Ziya Doğan, Trabzonspor yenilgisinin ardından taraftarın istifa çağrılarına, ''Ziya Doğan öyle kolay teslim olmaz. Bütün Konya teslim olur, ben teslim olmam'' diye yanıt verdi. Doğan, maçın ardından yaptığı açıklamada, kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi. İki tane ölü toptan golü kalelerinde gördüklerini ifade eden Doğan, ''O kadar önlem almamıza rağmen bir anlık hata bize pahalıya mal oldu. Oyundan ve mücadeleden memnunum. Bünyemize geç katılan oyuncuların ve forvette etkisiz olmanın cezasını çekiyoruz. Bugün buradan en azından bir beraberlik alabilirdik'' dedi. Bir gazetecinin taraftarın istifa çağrısında bulunduğunu hatırlatması üzerine Doğan, şunları kaydetti: ''Ziya Doğan öyle kolay teslim olmaz. Bütün Konya teslim olur, ben teslim olmam. Hangi şartlarda bir takım oluşturduk herkes biliyor. Buna rağmen biz bunları kamuoyuna hiç yansıtmıyoruz. Hiçbir zaman ağlama duvarı olmadık, olmayacağız. Bu takımla gurur duyun. İnsanlar bir tezahürat yaptı diye öyle teslim olacak insanlar değiliz. Ben nasıl şekilde fedakarlık yapıyorsam bütün Konya kamuoyunun da fedakarlık yapması lazım. Herkes ümidini kaybetse ben kaybetmeyeceğim. Devre arasına kadar en az kayıpla bu takımı bir yere getirirsek Konyaspor'un ne olduğunu herkes görecek.''