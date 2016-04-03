Doğan Kitap’ın başına Cem Erciyes geçiyor

Doğan Kitap’ta Deniz Yüce Başarır’dan boşalan yayın direktörlüğü koltuğuna nisan ayı itibariyle Cem Erciyes oturacak. Doğan Novus yayın yönetmenliğine de editör Handan Akdemir getirildi.

Radikal Kitap’in haberine göre, Radikal’in uzun yıllar Yan Yayınlar Yönetmenliği’ni yapan, Radikal Kültür Sanat gazeteci Cem Erciyes, nisan ayı itibariyle Doğan Kitap Yayın Direktörlüğü görevini üstlenecek.

1997 yılından bu yana Radikal gazetesi bünyesinde çalışan Erciyes, son olarak, geçtiğimiz günlerde yayın hayatına son veren radikal.com.tr’nin genel yayın yönetmenliği görevini yürütüyordu.

Öte yandan, Doğan Novus yayın yönetmenliğine Doğan Kitap editörlüğünü de sürdüren Handan Akdemir getirildi. 2009 yılında Doğan Kitap bünyesine katılan Akdemir, Aktüel dergisinde gazetecilik hayatına başladı. Akşam’da yazı işleri müdürü ve National Geographic’te yazar olarak çalıştı. DK öncesinde İş Kültür ve Merkez Kitaplar’da editörlük yaptı.