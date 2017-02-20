Doğan Holding'e yeni CEO

Sabancı Holding’in ardından Doğan Holding’de de CEO değişimi yaşandı. 2016’nın ocak ayında Yahya Üzdiyen’in yerine Doğan Holding CEO’su olan Soner Gedik, 1 yıl görevde kaldı. Doğan Holding, bugün itibariyle Gedik’in yerine Yağmur Şatana’yı CEO olarak atadı.

Doğan Holding’den Kamuyu Aydınlat Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

“Şirketimiz’in 20 Şubat 2017 (bugün) tarihindeki toplantısında; Soner Gedik’in Şirketimiz’in Yönetim Kurulu Üyeliği sıfatıyla sahip olduğu İcra Kurulu Başkanlığı dahil tüm görevlerinden istifa etmiş olduğu görülerek, yerine 20 Şubat 2017 tarihi itibariyle geçerli olmak üzere Yağmur Şatana’nın Şirketimiz’e Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına ve İcra Kurulu Başkan Vekili olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir.”

Yağmur Şanata kimdir?

1963 doğumlu olan Yağmur Şatana, TED Ankara Koleji ve Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Maliye/İktisat bölümü mezunu. Kariyerine 1987 yılında bankacılık sektöründe başlayan Şatana, 2008 yılına kadar Finansbank A.Ş.’de çeşitli yönetim kademelerinde görev yapmış, Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür Vekili olarak Kurumsal Bankacılık, Ticari Bankacılık, Proje Finansmanı ve Nakit Yönetimi konularında yurtiçi ve yurtdışı görevler almıştır. Aynı dönem içerisinde Fiba Factoring, Girişim Factoring ve Finans Yatırım Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Finans Finansal Kiralama Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerini yürütmüştür. 2008 yılından itibaren Fiba ve Fina Holding bünyesinde Finans, Gayrimenkul, Turizm, Liman, Enerji, Perakende Sektörlerinde faaliyet gösteren on altı grup şirketinde Yönetim Kurulu Başkanlığı/Başkan Yardımcılığı/Üyeliği görevlerinde bulunmuştur.

2011 yılında Holding İcra Kurulu Başkanı olarak Demirören Grubu’nda bir yıl görev yapan Yağmur Şatana, Enerji, LPG, Akaryakıt sektörlerinde görev almış ve aynı zamanda da Milliyet ve Vatan Gazeteleri’nde de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır.

2012 yılında Kazancı Holding A.Ş.’ye Yönetim Kurulu üyesi olarak katılan Yağmur Şatana, enerji, jeneratör, doğalgaz dağıtım, elektrik dağıtım, turizm, tarım ve yiyecek/içecek (Cookshop) sektörlerinde faaliyet gösteren iştirak şirketlerinde 5 Yıl boyunca Yönetim Kurulu Başkanı/Başkan Yardımcısı/Üyesi olara görev yapmıştır. Bunlara ilave olarak Turizm sektöründe faaliyet gösteren Detur International Holding B.V. ve petrokimya/tekstil sektöründe faaliyet gösteren Anadolu İplik ve Tekstil Fabrikaları Yönetim Kurulu Üyeliğini’de sürdürmüştür.

Yağmur Şatana, bilanço yönetimi, risk yönetimi, büyüme, proje finansmanı, pazarlama yönetimi konularında kariyeri boyunca önemli değişim ve dönüşüm projelerine liderlik etmiştir.”