Doğan Holding, Petrol Ofisi'ni satmak için OMV ile görüşüyor

T24- OMV ve Doğan Holding, Petrol Ofisi’ndeki Doğan Holding hisselerinin OMV tarafından satın alınması için tekrar görüşmelere başladıklarını duyurdu.





Doğan Holding’in Petrol Ofisi’ndeki hisselerinin satışı için tekrar başlayan görüşmeleri iki şirket birden kamuoyuna duyurdu.



Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş., "Petrol Ofisi A.Ş. sermayesinde sahip olduğu hisselerin tamamının, Petrol Ofisi A.Ş.'de yönetim ortağı olduğumuz OMV Aktiengesellschaft'a satılmasına yönelik olarak 18.11.2009 tarihinde son verilen görüşmelere, kaldığı yerden devam edilmesine karar verilmiştir. Halen Petrol Ofisi A.Ş. sermayesinde Şirketimizin %54,17, OMV'nin %41,58 oranında hissesi bulunmaktadır'' açıklamasını yaptı.



OMV'den yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı:

"OMV ve Doğan Holding arasında daha önce başlayan ve 18 Kasım 2009’da kamuoyuna yapılan bir açıklama ile sona erdirildiği duyurulan görüşmeler, mevcut hisse alım pazarlıklarının temelini oluşturuyor.



OMV 2006 yılında Petrol Ofisi’nin yüzde 34’lük hissesini satın alarak Türkiye pazarına girmiş ve sonrasında Petrol Ofisi’ndeki hisse oranını yüzde 41.58’e çıkarmıştır.



Doğan Holding yüzde 54.17’lik hissesi ile Petrol Ofisi’nin ana hissedarıdır.



1941 yılında kurulan Petrol Ofisi, 1983 yılında Anonim Şirket yapısına kavuştu. Günümüzde şirket 2 bin 500 istasyon, 10 akaryakıt terminali, 2 LPG terminali ve 1 madeni yağ fabrikası ile faaliyetlerini sürdürüyor.



2009 yılında 405 milyon dolar faaliyet karı açıklayan Petrol Ofisi yaklaşık 1000 kişi istihdam ediyor. 2 bin 500 istasyonu ile Petrol Ofisi pazarın yüzde 27’sine sahiptir."



