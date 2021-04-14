Doğan Holding'in yenilenebilir enerji şirketi Galata Wind, 5.06 TL fiyatla borsaya geliyor

Doğan Holding şirketlerinden Galata Wind Enerji A.Ş.’nin halka açılması için geri sayım başladı. Galata Wind Enerji A.Ş. tarafından düzenlenen basın toplantısında verilen bilgiye göre talep toplama süreci 15 Nisan Perşembe günü başlayacak ve 16 Nisan Cuma mesai bitiminde sona erecek. Borsa İstanbul’da ise 22 Nisan Perşembe günü işlem görmeye başlayacak.

Halka arzda, pay başına fiyat 5,06 TL olarak belirlendi. Galata Wind Enerji A.Ş.’ye ait payların yüzde 25’i arz edilecek. Ek satış hakkının kullanılması durumunda ise halka arz oranı yüzde 30’a çıkacak. Galata Wind Enerji A.Ş.’nin halka arzına Garanti BBVA Yatırım liderliğinde 30 üyeden oluşan bir konsorsiyum aracılık ediyor.

Galata Wind halka arz süreci hakkında bilgi veren Doğan Holding CEO’su Çağlar Göğüş yenilenebilir enerji şirketlerinin, yakın zamana kadar teknoloji şirketlerinin ekonomide ve piyasalarda oynadığı rolü üstlenerek yatırımcılar için en cazip varlıklar haline geleceğini, bunun da yenilenebilir enerji üreten şirketler için önemli bir avantaj olacağını belirterek şunları söyledi:

Holding FAVÖK'ünün yüzde 29’u

“61 yıllık geçmişe sahip Doğan Holding’de halka arzlar kurumsallaşma ve değer yaratma açısından her zaman çok önemli oldu. Geçmişte birincil ve ikincil olarak yapılan 6 halka arzın dışında bugün de Doğan Holding dahil 5 şirketimiz halka açık durumda. Doğan Holding olarak bugün 7 ayrı iş segmentinde faaliyet gösteriyoruz. Elektrik üretim segmenti altında faaliyet gösteren şirketimiz Galata Wind’in konsolide mali tablolarımızda ciro büyüklüğü yaklaşık yüzde 3’e denk geliyor. Fakat kârlılık olarak baktığımızda FAVÖK'ümüzün yüzde 29’una denk geldiğini görüyoruz. Bizim için en değerli, en kârlı ve en çok nakit üreten şirketlerimizin başında geliyor. Bunun yanında sürdürülebilirlik konusu da Doğan Holding’in en öncelikli konularından biri.”

Paris İklim Anlaşması ile bağlantılı olarak AB’nin Yeşil Mutabakat belgesinin uygulamaya girmesi, ABD’nin Paris İklim Anlaşması’na dönmesi, Çin’in Yeşil Kalkınma Stratejisi ile birlikte sıfır karbonlu bir ekonomiye geçişte küresel bir kararlılık olduğunu belirten Göğüş, trilyonlarca dolarlık varlıkları yöneten şirketlerin artık sıfır karbonlu ekonomiye geçişi hızlandırmak üzere taahhütlerde bulunduğuna dikkat çekti ve “Biz de Doğan Holding olarak 2030 yılında karbon nötr olma hedefini koyduk, tüm şirketlerimizle bu yolda çalışmalarımıza başladık” dedi.

Galata Wind Enerji CEO’su Burak Kuyan da "Yaklaşık 775 GWh’lik elektrik enerjisi üretme kapasitesi ile yılda yaklaşık 400.000 tonluk karbon emisyonunun düşmesini sağlıyoruz. Galata Wind, yenilenebilir kaynaklar dışında fosil kaynaklara hiçbir zaman yatırım yapmayacağını, operasyonel karbon emisyonlarını 2025 yılı sonuna kadar sıfırlayacağını, karbon salımı azaltımlarını Gold Standard ve VCS süreleri sonuna kadar doğrulatıp karbon kredilerini onaylatmayı, merkez yönetici kadrolarındaki kadın oranını 2 yıl içinde yüzde 30’un üzerine çekeceğini ve yönetim kurulunda en az 1 kadın üye bulunduracağını da uluslararası düzeyde taahhüt ediyor” diye konuştu.