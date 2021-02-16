Doğan Holding, Egmont International’ın hisselerini satın aldı

Kitap yayıncılığındaki ortağı Egmont International’ın yüzde 50 hissesini satın alan Doğan Holding, tek pay sahibi olmak üzere 16 Şubat 2021'de pay devir sözleşmesi imzaladı.

Doğan Holding, ortağı Egmont International’ın yüzde 50 hissesini satın aldığını bildirdi.

Doğan Holding'den yapılan açıklamaya göre, bir süredir farklı alanlara odaklanan Egmont Publishing’in hisselerini Doğan Grubu’na satma kararında, yeni odak alanları ve uluslararası yatırım stratejileri etkili oldu. Pay devir sözleşmesini takiben Rekabet Kurulu’na yapılacak bildirimin olumlu sonuçlanması halinde, pay devir işleminin usulüne uygun olarak tamamlanması planlanıyor. Doğan Egmont bundan sonra Doğan Holding’in vizyonuyla yatırım yapmaya, yayıncılık sektöründeki konumunu sürdürerek büyümeye devam edecek. Egmont Publishing yeni adıyla Egmont Story House ile içerik paylaşımı, ortak edisyonlar ve ürün geliştirme gibi alanlarda da iş birliği sürdürülecek. Egmont’un hisselerinin satın alınmasıyla ilgili Doğan Holding’ten yapılan açıklamada, “Türkiye ekonomisi ve yayıncılık sektörü için hayırlı olmasını diliyoruz.” denildi.

Verilen bilgiye göre Doğan Grubu, Türkiye’de uluslararası standartlarda yayıncılık yapmak üzere 25 yıl önce İskandinav yayıncılık devi Egmont International Holding A/S ile Doğan Egmont Yayıncılık ve Yapımcılık AŞ’yi kurdu. Kurulduğu ilk günden itibaren istikrarlı bir şekilde büyüyen ve gelişen bu ortaklık Türkiye’nin önde gelen yayıncılık markalarının da sahibi oldu. Doğan Egmont markasına "Doğan Kitap", "onlara Dex", "Doğan Novus", "Ceo+", "Doğan Solibri" ve son olarak da "Doğan Akademi" markaları eklendi. Doğan Egmont, yetişkin ve çocuk yayıncılığında yüzlerce yazarın binlerce kitabını hem ‘online’ hem de ‘offline’ satış kanallarıyla milyonlarca okurla buluşturdu.