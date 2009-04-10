Doğan Holding 2008 hedeflerini gerçekleştirdi

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin 1 Ocak - 31 Aralık 2008 faaliyet dönemi konsolide faaliyet sonuçları açıklandı.



Grubun 2008 yılındaki net satış gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre 2.2 milyar TL artarak 12.5 Milyar TL (9.7 milyar ABD doları), faiz, amortisman ve vargi öncesi karı 682 milyon lira olarak gerçekleşti.



Doğan Holding Genel Koordinatörü Nebil İlseven tarafından yapılan açıklamada, Grubun konsolide satış gelirlerindeki sonuçların geçen yıla göre yüzde yüzde 22 bir artışa tekabül ettiği, bu gelişmenin de Grubun daha önce belirlenen hedeflerinin üstünde gerçekleştiği belirtildi.



Yine daha önce açıklanan beklentiler doğrultusunda, yılın ikinci yarısında ekonominin genelinde hissedilmeye başlanan yavaşlamanın küresel finansal piyasalardaki gelişmelerle örtüştüğü kaydedildi. Bunun sonucu olarak son çeyrek itibarı ile yüzde 6.2 olarak gerçekleşen ekonomik daralmanın, 2008 yılı sonuçlarına da yansıdığı; finansman maliyetleri, döviz kurlarındaki hareketler, girdi maliyetlerinindeki gelişmelerin Grubun nihai karlılık performansını da etkileyerek, Grubun brüt esas faaliyet karının yüzde 16 artışla 1.3 milyar TL, Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Karının yüzde 20 artışla 682 milyon TL olarak gerçekleştiği açıklandı.



Nebil İlseven, 2008 yılı içinde gerek Grubun konsolide bilançosu, gerekse de Doğan Holding'in kendi kurum bilançosundaki net nakit pozisyonun korunduğuna dikkat çekerek; Grubun yüksek likidite imkanları ve dengeli sermaye yapısının Türkiye ve komşu piyasalardaki mevcut ve yeni girişimlerin sağlıklı olarak sürdürülmesi için en önemli güvencelerden biri olduğunu belirtti.

