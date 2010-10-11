Doğan Hızlan’la "Salon"da edebiyat buluşmaları başlıyor

T24- Doğan Hızlan’la Edebiyat Buluşmaları’nın ilki 12 Ekim Salı akşamı Salon İKSV'de başlıyor.





Doğan Hızlan’ın bu ayki buluşmasının konukları Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi öğretim üyeleri Abdullah Uçman ve Handan İnci olacak.



Doğan Hızlan, Abdullah Uçman ve Handan İnci’yle beraber, 30 Ekim - 2 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek olan İstanbul Tanpınar Edebiyat Festivali öncesinde, Ahmet Hamdi Tanpınar’ı, yapıtlarını ve Uluslararası İstanbul Tanpınar Edebiyat Festivali’ni konuşacak.







Doğan Hızlan’la Edebiyat Buluşmaları serisine katılım ücretsiz gerçekleştirilecek. Etkinliğine katılmak isteyenlerin pazarlama@iksv.org adresine rezervasyon e-mail’i göndermeleri yeterli.













