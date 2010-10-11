T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Doğan Hızlan’la "Salon"da edebiyat buluşmaları başlıyor

Doğan Hızlan’la Edebiyat Buluşmaları’nın ilki 12 Ekim Salı akşamı Salon İKSV'de başlıyor.

11 Ekim 2010 03:00

T24- Doğan Hızlan’la Edebiyat Buluşmaları’nın ilki 12 Ekim Salı akşamı Salon İKSV'de başlıyor.
 


Doğan Hızlan’ın bu ayki buluşmasının konukları Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi öğretim üyeleri Abdullah Uçman ve Handan İnci olacak.


Doğan Hızlan, Abdullah Uçman ve Handan İnci’yle beraber, 30 Ekim - 2 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek olan İstanbul Tanpınar Edebiyat Festivali öncesinde, Ahmet Hamdi Tanpınar’ı, yapıtlarını ve Uluslararası İstanbul Tanpınar Edebiyat Festivali’ni konuşacak.


Doğan Hızlan’la Edebiyat Buluşmaları serisine katılım ücretsiz gerçekleştirilecek. Etkinliğine katılmak isteyenlerin pazarlama@iksv.org adresine rezervasyon e-mail’i göndermeleri yeterli.





ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak: Senaryoya göre AK Parti BOP ile zaten aynı projenin...

Fethullah Gülen'den özür dilemeyen gazeteciye hapis cezası...

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24