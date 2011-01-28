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Doğan: Hizbullah lideri çatışmada ölmedi

Daha önce JİTEM’i kurduğunu iddia eden emekli albay Arif Doğan, “Kontrhizbul” örgütünü de kendisinin kurduğunu söyledi.

28 Ocak 2011 02:00

T24 - Daha önce JİTEM’i kurduğunu iddia eden emekli albay Arif Doğan, “Kontrhizbul” örgütünü de kendisinin kurduğunu söyledi. Doğan, Hizbullah lideri Hüseyin Velioğlu’nun çatışmadan önce öldürüldüğünü savundu.

“Ergenekon” davasının tutuksuz sanığı Emekli Albay Arif Doğan “32. Gün” programında Mehmet Ali Birand'ın sorularını yanıtladı.

Daha öncede yayınlanan kitabında Jandarma İstihbarat ve Terörle Mücadele'yi (JİTEM) kendisinin kurduğunu söyleyen Arif Doğan, “Kontrhizbul” örgütünü de kendisinin kurduğunu söyledi.

Emekli Albay Arif Doğan, Hizbullah örgütünün lideri olduğu iddia edilen Hüseyin Velioğlu'nun İstanbul Beykoz'da polisin 17 Ocak 2000 tarihinde yaptığı bir operasyonda ölü olarak ele geçirilmesi ile ilgili olarak "Öldürüldü değil, orada çatışmada gösterildi. Daha önce öldürülmüştür. Hayatta pabuç bırakmaz orada" dedi.


‘JİTEM’i ben kurdum

JİTEM’i kendisinin kurduğunu bir kez daha iddia eden Arif Doğan, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da terörle mücadelede başarılı olması için bu kurumun oluşturulması konusunda kendisinin görevlendirildiğini söyledi.


‘Gömülenler PKK'lı'

Son günlerde yapılan kazılarla ortaya çıkarılan toplu mezarlarla ilgili soruyu yanıtlayan Emekli Albay Doğan, "Öldürülen siviller değil onlar. Arkadaşlar arzu edilen seviye de anlatamıyorlar veyahutta orada görev yapmışlardan biri çıkıp da 'Bu olay böyledir' diyemiyor. PKKlı onlar, toplu mezarlara gömüldü."


‘Biz yapmadık'

Toplu mezarların emriyle yapılıp yapılmadığıyla ilgili soruyu yanıtlayan Doğan, "Biz yapmadık, orada görevli birimler yapmıştır" dedi.

Tekerlekli sandalye ve oksijen maskesiyle konuşan Arif Doğan'ın zaman zaman konuşmakta zorlandığı gözlendi.

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