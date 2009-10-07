Doğan Grubu'nun talebi, 30 gün sonra incelenecek!

Doğan'ın 4.8 milyarlık ihtiyati teminat talebine karşı açtığı yürütmeyi durdurma istemli davada savunma süreleri belirlendi.



Doğan Grubu’nun 4.8 milyarlık ihtiyati teminat talebine karşı açtığı yürütmeyi durdurma istemli davada, hakim Yıldız Erten’in başkanlığındaki 1. Vergi Mahkemesi ile hakim Kemal Demir’in başkanlığındaki 11’inci Vergi Mahkemesi, vergi dairesine savunmalarını yapması için yasal süre olan 30 günlük zaman verdi. Doğan Grubu’nun yürütmeyi durdurma istemi 30 günlük sürenin sonunda incelenecek.



Hakim Mehmet Kirazoğlu başkanlığındaki 9. Vergi Mahkemesi vergi dairesine yasal süre olan 30 günün yerine, 7 günlük savunma süresi vermeyi tercih etti. Doğan Grubu 9 Ekim'e kadar teminat göstermesi gerekiyor.