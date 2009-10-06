Doğan Grubu’nun itirazı reddedildi

Doğan Grubu'nun vergi cezasına karşılık alınan ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararlarına itirazı reddedildi. Doğan Grubu, binlerce yatırımcıyı ilgilendiren bu kararı henüz borsaya bildirmedi.

Haber-Türk’ün haberine göre Maliye, Şubat 2009 tarihinde Doğan Yayın Holding’e 826.3 milyon TL’lik vergi/ceza ihbarnamesi tebliğ etmiş ve ihtiyati tedbir ile ihtiyati haciz kararı almıştı. Bu karara karşı yürütmeyi durdurma istemiyle Vergi Mahkemesine giden Doğan’a mahkemeden olumsuz yanıt çıktığı, Doğan Grubu’nun yürütmeyi durdurma talebinin reddedildiği öğrenildi. Edinilen bilgilere göre, Doğan Grubu bu karara da itiraz etti ve bu talebi de mahkemece kabul edilmedi.

Vergi cezayla ilgili nihai kararın, İstanbul 6. Vergi Mahkemesi’nde görülecek ve 10 Kasım’da duruşması yapılacak davaya kaldığı belirtiliyor.

Doğan Grubu'nun tüm gücüyle bu davadan sonuç almaya çalıştığı vurgulanıyor. Grubun gözü “kulağı” İstanbul 6. Vergi Mahkemesi’nden gelecek karara çevrilmiş durumda.

İdari Yargılama Usulü Kanunu, idare işlemin “vergi işleminin” açıkça hukuka aykırı olması ve telafisi imkansız zararların doğması halinde yürütmeyi durdurma kararı verebiliyor. Doğan Grubu yetkilileri, vergi cezası ve ihtiyati haciz ve teminat talepleri karşısında taleplerin eşi benzeri görülmedik şekilde haksız olduğunu iddia eden beyanlarda bulunmuşlardı. Vergi mahkemesinin yürütmeyi durdurma talebini reddetmesi, Doğan Grubu’nun işlemin hukuka açıkça aykırı olduğu iddiasını da geçersiz bırakıyor.

826 milyon ceza kesilmişti

Doğan Yayın Holding’den 18 Şubat 2009 tarihinde İMKB’ye gönderilen yazıda, Halkalı Vergi Dairesi tarafından şirkete, 2004, 2005 ve 2006 yıllarına ilişkin olarak vergi inceleme raporları dayanak gösterilerek 132 milyon 921 bin 473 TL tutarında vergi asli ödemesiyle, 693 milyon 179 bin 4 TL tutarında vergi ziyaı ve 165 bin TL tutarında özel usulsüzlük cezalarını içeren toplamda yaklaşık 826 milyon 265 bin 477 TL’lik vergi-ceza ihbarnamelerinin tebliğ edildiği belirtilmişti.

Cezaya konu olan olay, Doğan TV Holding’deki Doğan Yayın Holding hisselerinin, Axel Springer A.G’ye devriyle ilgili. Maliye Bakanlığı yetkililerinin inceleme raporunda, devrin 2006 yılında tamamlandığı ve Doğan Holding’in hisse satışında KDV’yi ödemediği iddiası. Raporda, iştirak hisseleri satış kazancı istisnasından faydalanılamayacağı ve finansman giderlerinin gider olarak gösterilemeyeceği de vurgulanıyor.