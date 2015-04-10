Doğan Grubu'ndan Yeni Şafak'a: Hukuk önünde hesabını soracağız

Doğan Grubu Kurumsal İletişimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ahter Kutadgu, 7 ve 9 Nisan tarihlerinde Yeni Şafak gazetesinde yer alan haberlerle ilgili olarak yazılı bir açıklama yayınladı. Açıklamada, Doğan Grubu ve Aydın Doğan hakkındaki haberleri kaleme alan Cem Küçük'ün daha önce de Doğan grubuyla ilgili kanıtlara dayanmayan haberler yaptığına dikkat çekilen açıklamada, Cem Küçük hakkında suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

"Doğan Grubu'nun ilkeli ve dürüst yayıncılıktan vazgeçirmek mümkün değildir" denen açıklamanın tam metni şu şekilde:

"Yeni Şafak gazetesinin önce 7 Nisan 2015 tarihli nüshasında yayınlanan ve bugün (9 Nisan) tarihinde yeniden benzer iftiralarla sürdürülen Cem Küçük imzalı yazılar, Onursal Başkanımız Sayın Aydın Doğan'a çirkin bir saldırı ve açık bir tehdit niteliğindedir.

Cem Küçük hakkında daha önce de suç duyurusunda bulunulmuş



"Başta Cem Küçük olmak üzere hiç kimse, böylesine alçakça iftira ve yalanlarla namuslu insanların haysiyetine dil uzatamaz. Bu tetikçilik faaliyetinin hangi teşvik ve menfaatler karşılığında yapıldığını bilebilecek durumda değiliz. Ama biz bu tetikçiye, kendisinin arkasındaki efendilerine veya bunlara menfaat temin edenlere buradan haykırıyoruz: Sizlerde zerre kadar namus ve haysiyet varsa, çıkın halkın ve resmi makamların önünde belgelerinizi ortaya koyun. Bu gazeteci müsveddesi iki ay önce de gazetesinde 'Aydın Doğan'a 4.6 milyar lira vergi cezası gelecek' iddiasını ortaya atıp, bunu gerçek bir hikaye gibi takdim ederek ortalığı yine bulandırmıştır. Kendisi hakkında o zaman da suç duyurusunda bulunup tazminat davası açılmıştır. Ancak kendisi yargının ağır işlemesinden istifade ederek iftira kampanyasını sürdürmektedir.



"Türk basın tarihinden birçok müfteri gelip geçmiştir. Ama bu kadar ucuz, bu kadar müptezel, bu kadar müfterisine tanık olunmamıştır. Ümit ediyoruz ki, bu şahsın eline kalem verenler, arkasında duran efendileri, vicdanları varsa bu haysiyetsizliğe bir son verirler ve mesleğin şeref ve haysiyetine sahip çıkarlar.

'Sermaye Piyasası Kurulu'na da gerekli işlem için çağrı yapılmaktadır'





"Yeni Şafak yazarı Cem Küçük hakkında ilgili Savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur. Tazminat ve ceza davaları açılmaktadır. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'na da gerekli işlem için çağrı yapılmaktadır.

"Bu yazıları yazanlar ve yazdıranlar bilmedirler ki, Doğan Grubu'nu uydurma iddialar ile sindirmek, bağımsız, ilkeli ve dürüst yayıncılıktan vazgeçirmek mümkün değildir ve asla olmayacaktır.

"Doğan Grubu'nun tüm şirketlerinin işleri ve işlemleri devletin ilgili kurumlarının sürekli denetimi altındadır, şirketlerimizin her kuruşunun hesabını şeffaflıkla ve açıklık içinde vermekteyiz.

Gazetecilik kisvesi altında şantaj ve müfterilik yapanlara yanıt vermekten ve onları halka teşhir etmekten yılmayacağız, hukuk önünde ve toplum vicdanında hesabını soracağız."