Doğan Grubu'ndan Sabah'ın haberine suç duyurusu: Düne kadar FETÖ’yü 'muhterem hocaefendi' diye gösteren...

Doğan Grubu, “FETÖ ve diğer terör örgütlerinin planları doğrultusunda ülkeyi kaosa sürükleyecekler” iddiasını öne süren bir haber yapan Sabah gazetesi hakkında suç duyurusunda bulundu. Haberin linklerine erişim engeli istendi.

1 Ocak günü Sabah’ın internet sitesinde “FETÖ’nün iç savaş planı devrede” başlığıyla yayınlanan imzasız yazıda şu ifadelere yer verilmişti:

“2017 yılının ilk saatleriyle birlikte sahneye konulan plan belli... Fırat Kalkanı ile Suriye’deki hesapları bozulan ‘üst akıl’, tüm unsurlarıyla saldırıya geçti. El Bab’ı Türk ordusunun ele geçireceği, PYD ve DEAŞ terör örgütlerinin Türkiye ile Rusya arasındaki yeni bir oyunla bölgeden temizleneceği bir süreçte, PKK ve DEAŞ’ın ipini elinde tutan ‘üst akıl’ yani derin NATO, ABD ve Avrupa Birliği’nin bazı ülkeleri, Türkiye’yi ele geçirecek yeni bir kaos planını devreye soktular... FETÖ ve PKK ile bağlantılı medya tam da provokasyonun ortasında. Odatv, Birgün gazetesi, Doğan medyası tamamen bu kaos için çalışacak.”

"Tamamen gerçek dışı"

Bu yazı üzerine Doğan Grubu tarafından İstanbul Anadolu ve Bakırköy Sulh Ceza hâkimliklerine sunulan suç duyurusu dilekçesinde, Sabah’ın internet sitesindeki metin için “Tamamen gerçek dışı, hayali ve hukuka aykırı ithamlar ve suç isnadı içeren ifadeler kullanılmaktadır” denildi.

Sabah için "Düne kadar FETÖ’yü 'muhterem hocaefendi' diye gösteren ve açıkça destekler nitelikte yayın yapan bir gazete" ifadesi kullanılan suç duyurusunda şunlar yer aldı:

“Bu örgütün mağdur etmeye çalıştığı Hürriyet’i tamamen asılsız ve hayal mahsulü iddialar üzerinden destekleyici gösterip kendisini de FETÖ savaşçısı ilan etmesi kabul edilebilir olmadığı gibi, bu şekildeki yayın politikası ile Hürriyet’i açıkça hedef göstermesinin de hukuk tarafından korunmaması gerekir.”

"Bu haber ve yazıların iftira niteliğinde olduğu, düşünce ve ifade hürriyeti kapsamında bulunmadığı" belirtilerek, suç duyurusunda şöyle devam edildi:

"Gerçeğe aykırı, hiçbir somut dayanağı olmayan ve bu yolla kişileri hedef gösteren, küçük düşüren ve kişilere hakaret eden yayınların hukuka aykırı olacağı tartışmasızdır. Başvuru konusu yayınlarda da Hürriyet, hayal ürünü iddialara muhatap kılınmakta, bu yolla ‘dış odaklarla işbirliği içinde olduğu ve bu şekilde ülkede kaos ve iç savaş çıkartmaya çalıştığı’ ileri sürülerek, toplumun belli bir kesiminde açıkça hedef gösterilmektedir.”