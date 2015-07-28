Doğan Grubu'ndan POAŞ iddialarına yanıt

Doğan Grubu, yazılı basında bugün Hanzade Doğan Boyner hakkında çıkan haberlere yönelik yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, POAŞ’ın yurtdışından ithal ürünlerinde kanun ihlali yapıldığı iddialarına karşı, “POAŞ tarafından ithal edilen petrol ürünleri gümrük vergisinden muaftır. Olmayan bir verginin kaçırıldığı iddiası abestir” dendi.

Hürriyet’te yer alan habere göre; “Hiçbir raporda eksik ödenen vergi bulunduğu iddiası yoktur. Aksi olsaydı bu güne kadar POAŞ’a eksik ödenen gümrük vergileri ve cezaları için ihbarname düzenlenmiş olması gerekirdi” ifadelerine yer verilen açıklamanın devamı şöyle:

“Bugün bir kısım gazetelerde aynı elden çıktığı anlaşılan, POAŞ ile ilgili bir soruşturma dosyasında Hanzade Doğan Boyner’in ifade verdiğine ve dosyanın raftan indirildiğine ilişkin haberler yayınlanmıştır. Gizli bir muhbir tarafından ortaya atılan iddia üzerine başlatılan soruşturma, birçok savcılığa dağıtılıp sonuçta İstanbul ve Mersin savcılıklarında bir araya gelmiş, İstanbul savcılığı nezdinde 2011 yılında soruşturmada adı geçen tüm kişilerin savunmaları alınmıştır. Buna rağmen savcılığın talebi üzerine şimdi yeniden ifadelerine başvurulmuştur. Savcılığın talebi üzerine mahkemece soruşturma dosyası hakkında gizlilik kararı verilmiş iken, avukatların dahi göremediği şüphelilerin ifadelerinin bir kısım medyaya servis edilerek karalama kampanyası başlatıldığı görülmektedir. Haberlerde iddia edilen hususlar gerçeğe aykırıdır. POAŞ’ın petrol ürünlerinin yurt dışından ithal işlemlerinde kanuna aykırılık yoktur.”

Paralel yapıyla ilişkilendirmek 'nafile bir gayret'

Açıklamada “Soruşturmada olmayan isimlerin dosyaya dahil edilmesine ilişkin gayretler de boşunadır. Şirketin rutin ithalat işlemlerinin konuya son derece hakim uzman yöneticiler tarafından yönetildiği, tüm dağıtım şirketlerinin benzer şekilde hareket ettiği bilinmelidir” ifadelerine yer verildi.

Doğan Grubunu paralel yapıyla ilişkilendirmeye çalışmanın “nafile bir gayret” olduğunun ifade edildiği açıklamada şunlar kaydedildi:

“Tutarsız, eksik ve yanlı raporlar ile hukuki temeli olmayan soruşturmalar açılıp yerli yabancı tüm yönetim kurulu üyelerinin şüpheli sıfatı ile adliyelere çağırılmasının ülkemizi hukuki güvenirlik açısından tehdit eder hale geldiğini Yabancı yatırımcılar nezdinde hukuk güvenliği açısından son derece olumsuz bir tablo oluşturan bu durumun bir örneği de haberlere konu soruşturmadır”