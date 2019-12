Doğan Grubu, Hürriyet ve CNN Türk'ü satıyor

T24 - Doğan Grubu, medyadaki varlıklarının satışı için Goldman Sachs'a yetki verdi. Hürriyet ve CNN Türk'ün de aralarında yer aldığı yayın organlarına Murdoch, Time Warner, Vivendi, RTL ve Axel Springer gibi gruplar talip oldu.



Doğan Grubu aralarında Hürriyet gazetesi ve CNN Türk'ün de bulunduğu medyadaki iştiraklerini satış için harekete geçti. Ntv'de yer alan habere göre, Goldman Sachs'a yetki veren grup, yaklaşık 2 milyar dolar civarında bir satış gerçekleşmesini bekliyor.



İngiliz Financial Times gazetesi, haberi "RTL ve Time Warner da Doğan Grubu'yla ilgileniyor" başlığıyla duyurdu.



Gazete, grubun hisselerini satın almakla ilgilenen bazı şirketler arasında medya şirketleri RTL ve Time Warner'la, özel sermaye şirketleri KKR ve TPG Capital'i saydı. Financial Times, geçen yıl kesilen 4 milyar 800 milyon dolarlık vergi cezasının gruba darbe indirdiğini belirtti.



Bloomberg'in haberine göre ise, satış gelecek yılın ilk çeyreğinde tamamlanabilir. Rupert Murdoch'un News Corp şirketiyle birlikte, Fransız Vivendi, Alman Axel Springer ve ABD'li dev Time Warner'ın Prag'daki iştiraki olan European Media Enterprises Ltd satışla ilgilenenler arasında.



Bir kaynağın Reuters'a verdiği bilgiye göre, "RTL, Murdoch ve Warner'dan grubun dahi beklemediği ciddiyette olan teklifler alındı. Fakat News Corp, DYH yayın varlıkları 'çok pahalı' olduğu için teklifini geri çekti. Detaylı inceleme süreci (due diligence) gelecek hafta başlayacak. Bu yatırımcılar daha çok televizyonlar ile ilgileniyor. Özel sermaye şirketleri ve fonlar gazetelerle daha ilgili ancak her yatırımcı grubunun portföy şeklinde 2-3 alternatifli teklifleri var."



CNBC-e'ye konuşan Hürriyet Gazetecilik Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı, bağlayıcı olmayan teklifler aldıklarını söyledi.





Hisselerde büyük artış var



Satış işlemlerinin gerçekleşeceği yönünde beklentilerin artmasıyla grup şirketlerinin İMKB'deki hisselerinde de büyük artışlar yaşandı. Bazı hisseler dün gün içinde tavan seviyeye ulaşırken, hisselerin tamamı dünü yükselişle kapadı.



Hisse Değişim (%)

Doğan Yayın (DYHOL) 15.71

Doğan Gazete. (DGZTE) 11.03

Hürriyet (HURGZ) 11.18

Doğan Burda (DOBUR) 5.88