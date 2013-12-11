Olimpiyat adayı Türkiye'nin en yeni stadında ısıtma yok, üstü kapanmıyor!

Özgün Keleşoğlu

2013’ün son günleri yaşanırken TT Arena’da olanlar 1980’li yılları yaşamamıza neden oldu. Meteoroloji Müdürlüğü’nün dakika dakika raporladığı kar yağışına futbolcusu, teknik direktörü, taraftarı kısaca herkes hazırken sorun yaratan Türk Telekom Arenaydı. Açılış töreninden bu yana tartışılan ve doğalgaz tesisatından yoksun olan Arena, Avrupa’da hemen hemen her statta bulunan alttan ısıtma sistemine de sahip olmadığı için kar yağışı etkisini bu kadar rahat gösterebildi.

Tabi ısıtma sistemi olsa da doğalgaz olmadığı için çalışmayacaktı!

Galatasaray’ın maçlarına ev sahipliği yaptığı günden bu yana “Türkiye’nin en modern stadı” olarak lanse edilen TT Arena’nın da Türkiye’nin genel yapısından farklı olmadığı görüldü. Doğan görünümlü Şahin imajı veren Arena’nın gösteriş fazlası ve teknoloji yoksunu olduğu yine kanıtlandı. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi’nde oynanan Galatasaray-Cluj maçından sonra da bir hayli tartışılan, iki kez zemini değiştirilen statta hiçbir şeyin değişmediği bugün de dünya çapında görüldü.

TOKİ’nin her alanda medar-ı iftiharı olan Türk Telekom Arena’nın yıllardan beri tamamlamayan çatı inşaatı gündemdeki yerini tekrar alacak fakat kafalarda yine deli sorular var. Bunlar kim yapacak, ne zaman yapacak, hangi parayla yapacak gibi sorular. Aralarında belki de en önemli soru şu, neden 3 sene beklendi? İnşaat anlamında ünü dünyaya yayılmış olan Türkiye’nin en yeni, en modern ve en önemli stadının çatısı neden 3 yıldır yapılmıyor?

Dünyanın birçok yerinden gazeteci ağırlayan ve basın tribünün çatısı su akıtan Türk Telekom Arena, olimpiyatlara aday olan ve Tokyo’ya kaptırdığı için de haksızlığa uğradığını düşünen Türkiye’nin son model stadı… Herhangi bir spor dalında kalıcı başarı yakalayamamış, toplumunda olimpiyat ve spor bilinci yaratamamış Türkiye’nin olimpiyat yolundaki en büyük gücü tesisleriydi. Gerçekten mükemmel tesislerimiz var, ne kadar övünsek azdır!

1980’li yılları anarak tahtayla zeminde bulunan karları temizleyen stat görevli emekçi ağabeylerimizin günahını almak istemem lakin gözlerden kaçmayan bir detay var. Karşılaşmaya 20 dakika ara verildiğinde yapılan temizlik çalışmaları “genellikle” Juventus ceza sahası ve saha çizgi bölgelerine uygulandı. Çizgilerin turuncuya boyanması bir kuraldır ama Juventus ceza alanının farkını ben çözemedim! Her zaman övündüğümüz Türk zekasından bahsetmek istemiyorum çünkü Galatasaray-Juventus maçında da anlaşıldı ki bu zeka pek fazla işe yaramıyor!